https://tr.sputniknews.com/20220410/guney-osetyada-bugun-yapilan-baskanlik-secimleri-gecerli-kabul-edildi-1055449263.html
Güney Osetya’da bugün yapılan başkanlık seçimleri geçerli kabul edildi
Güney Osetya’da bugün yapılan başkanlık seçimleri geçerli kabul edildi
Güney Osetya Merkezi Seçim Komisyonu, bu pazar günü gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerine seçmen katılım oranının yüzde 50’yi geçtiğini, böylelikle... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T17:35+0300
2022-04-10T17:35+0300
2022-04-10T17:35+0300
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Güney Osetya’da bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri kapsamında cumhuriyetin farkı bölgelerinde ve dışında sabah saat 8’de (TSİ ile aynı) 76 seçim sandığı açıldı. Sandıklar bu akşam saat 20.00’de kapanacak.Güney Osetya'nın şu anki lideri Anatoliy Bibilov bugün saat 11’de oyunu kullanmıştı.
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rusya, güney osetya, seçim
Güney Osetya’da bugün yapılan başkanlık seçimleri geçerli kabul edildi
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Güney Osetya Merkezi Seçim Komisyonu, bu pazar günü gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerine seçmen katılım oranının yüzde 50’yi geçtiğini, böylelikle seçimlerin geçerli kabul edildiğini bildirdi.
Güney Osetya’da bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri kapsamında cumhuriyetin farkı bölgelerinde ve dışında sabah saat 8’de (TSİ ile aynı) 76 seçim sandığı açıldı. Sandıklar bu akşam saat 20.00’de kapanacak.
Güney Osetya'nın şu anki lideri Anatoliy Bibilov bugün saat 11’de oyunu kullanmıştı.