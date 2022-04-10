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https://tr.sputniknews.com/20220410/hatayda-at-ile-otomobil-carpisti-1055446897.html
Hatay'da at ile otomobil çarpıştı
Hatay'da at ile otomobil çarpıştı
Hatay’da trafikte atıyla gezerken sosyal medyaya atmak için video çeken kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T14:15+0300
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türkiye
hatay
trafik
trafik kazası
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, at ile trafikte dolanan genç sosyal medyaya atmak için arkadaşına video çektirmeye başladı. At ile kırmızı ışıkta geçen gencin otomobil ile çarpışma anı videoya yansıdı. Çarpmanın etkisiyle at ile genç yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html
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hatay, trafik, trafik kazası

Hatay'da at ile otomobil çarpıştı

14:15 10.04.2022
© İHAHatay'da at ile otomobil çarpıştı
Hatay'da at ile otomobil çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© İHA
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Hatay’da trafikte atıyla gezerken sosyal medyaya atmak için video çeken kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, at ile trafikte dolanan genç sosyal medyaya atmak için arkadaşına video çektirmeye başladı.
At ile kırmızı ışıkta geçen gencin otomobil ile çarpışma anı videoya yansıdı. Çarpmanın etkisiyle at ile genç yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı.
Kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, kaza yerini terk ettiği için ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
TÜRKİYE
Trafik kazası geçirince hastaneye kaldırıldı, olay yerini terk ettiği için ceza kesildi
10 Şubat, 12:29
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