https://tr.sputniknews.com/20220410/hersonda-ukrayna-guvenlik-servisine-ait-cok-gizli-serhli-belgeler-bulundu-1055446215.html

Herson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu

Herson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu

Rus kolluk kuvvetleri, Herson kentinde Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) ‘çok gizli’ şerhinin bulunduğu bir takım belgelerini ele geçirdi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T13:45+0300

2022-04-10T13:45+0300

2022-04-10T13:56+0300

ukrayna krizi

rusya

herson

belge

ordu

bilgi

ukrayna güvenlik servisi

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Rus güçleri tarafından ele geçirilen ve SBU Herson Bölge İdaresi’nin ulusal devlet koruma departmanından alındığı anlaşılan belgelerde, görevli personelin ad ve soyadları, ayrıca SBU bünyesinde verilen takma isimleri içeren listeler de yer alıyor.Bulunan dosyaların bir kısmı RIA Novosti haber ajansına teslim edildi.Belgelerden bazıları, SBU'nun Rus yanlısı olarak tanımlanan Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Kazak topluluklarının temsilcilerine baskı yapma çalışmalarıyla ilgili bilgiler içeriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220410/canli--rusya-ukraynanin-tehlikeli-bolgelerinden-son-24-saatte-26-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1055442962.html

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rusya, herson, belge, ordu, bilgi, ukrayna güvenlik servisi