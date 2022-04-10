https://tr.sputniknews.com/20220410/hersonda-ukrayna-guvenlik-servisine-ait-cok-gizli-serhli-belgeler-bulundu-1055446215.html
Herson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu
Herson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu
Rus kolluk kuvvetleri, Herson kentinde Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) ‘çok gizli’ şerhinin bulunduğu bir takım belgelerini ele geçirdi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T13:45+0300
2022-04-10T13:45+0300
2022-04-10T13:56+0300
ukrayna krizi
rusya
herson
belge
ordu
bilgi
ukrayna güvenlik servisi
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Rus güçleri tarafından ele geçirilen ve SBU Herson Bölge İdaresi’nin ulusal devlet koruma departmanından alındığı anlaşılan belgelerde, görevli personelin ad ve soyadları, ayrıca SBU bünyesinde verilen takma isimleri içeren listeler de yer alıyor.Bulunan dosyaların bir kısmı RIA Novosti haber ajansına teslim edildi.Belgelerden bazıları, SBU'nun Rus yanlısı olarak tanımlanan Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Kazak topluluklarının temsilcilerine baskı yapma çalışmalarıyla ilgili bilgiler içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220410/canli--rusya-ukraynanin-tehlikeli-bolgelerinden-son-24-saatte-26-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1055442962.html
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rusya, herson, belge, ordu, bilgi, ukrayna güvenlik servisi
Herson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu
13:45 10.04.2022 (güncellendi: 13:56 10.04.2022) Abone ol
Rus kolluk kuvvetleri, Herson kentinde Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) ‘çok gizli’ şerhinin bulunduğu bir takım belgelerini ele geçirdi.
Rus güçleri tarafından ele geçirilen ve SBU Herson Bölge İdaresi’nin ulusal devlet koruma departmanından alındığı anlaşılan belgelerde, görevli personelin ad ve soyadları, ayrıca SBU bünyesinde verilen takma isimleri içeren listeler de yer alıyor.
Bulunan dosyaların bir kısmı RIA Novosti haber ajansına teslim edildi.
Belgelerden bazıları, SBU'nun Rus yanlısı olarak tanımlanan Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Kazak topluluklarının temsilcilerine baskı yapma çalışmalarıyla ilgili bilgiler içeriyor.