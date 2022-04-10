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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220410/hersonda-ukrayna-guvenlik-servisine-ait-cok-gizli-serhli-belgeler-bulundu-1055446215.html
Herson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu
Herson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu
Rus kolluk kuvvetleri, Herson kentinde Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) ‘çok gizli’ şerhinin bulunduğu bir takım belgelerini ele geçirdi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T13:45+0300
2022-04-10T13:56+0300
ukrayna krizi
rusya
herson
belge
ordu
bilgi
ukrayna güvenlik servisi
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Rus güçleri tarafından ele geçirilen ve SBU Herson Bölge İdaresi’nin ulusal devlet koruma departmanından alındığı anlaşılan belgelerde, görevli personelin ad ve soyadları, ayrıca SBU bünyesinde verilen takma isimleri içeren listeler de yer alıyor.Bulunan dosyaların bir kısmı RIA Novosti haber ajansına teslim edildi.Belgelerden bazıları, SBU'nun Rus yanlısı olarak tanımlanan Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Kazak topluluklarının temsilcilerine baskı yapma çalışmalarıyla ilgili bilgiler içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220410/canli--rusya-ukraynanin-tehlikeli-bolgelerinden-son-24-saatte-26-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1055442962.html
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rusya, herson, belge, ordu, bilgi, ukrayna güvenlik servisi

Herson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu

13:45 10.04.2022 (güncellendi: 13:56 10.04.2022)
© SputnikHerson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu
Herson’da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait ‘çok gizli’ şerhli belgeler bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© Sputnik
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Rus kolluk kuvvetleri, Herson kentinde Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) ‘çok gizli’ şerhinin bulunduğu bir takım belgelerini ele geçirdi.
Rus güçleri tarafından ele geçirilen ve SBU Herson Bölge İdaresi’nin ulusal devlet koruma departmanından alındığı anlaşılan belgelerde, görevli personelin ad ve soyadları, ayrıca SBU bünyesinde verilen takma isimleri içeren listeler de yer alıyor.
Bulunan dosyaların bir kısmı RIA Novosti haber ajansına teslim edildi.
Belgelerden bazıları, SBU'nun Rus yanlısı olarak tanımlanan Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Kazak topluluklarının temsilcilerine baskı yapma çalışmalarıyla ilgili bilgiler içeriyor.
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