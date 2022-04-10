https://tr.sputniknews.com/20220410/ipsala-sinir-kapisinda-3-kilometre-alisveris-kuyrugu-1055445201.html

İpsala Sınır Kapısı'nda 3 kilometre alışveriş kuyruğu

İpsala Sınır Kapısı'nda 3 kilometre alışveriş kuyruğu

Türkiye'ye alışverişe gelen Yunanistan vatandaşları, ülkelerine geri dönüşte İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T12:55+0300

2022-04-10T12:55+0300

2022-04-10T12:55+0300

türkiye

edirne

alışveriş

yunanistan

ucuz

türk lirası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055445176_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d3ac87139cf1903ce5fdb965995d0363.jpg

Yunanistan vatandaşları, giyim ve market ihtiyaçlarını daha ucuz fiyata almak için hafta sonu Edirne’nin Keşan ilçesine akın etmeye başladı.Keşan’da kurulan pazara alışveriş yapabilmek için sabah saatlerinde otomobilleriyle gelen Yunanistan vatandaşları, dönüşte İpsala Sınır Kapısı'nda geri dönüşte yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.Yunanistan'ın Gümülcine kentinden alışveriş yapmak için Türkiye'ye gelen Halit Abdurrahman, "Sabah Keşan'a alışverişe geldik şimdi dönüyoruz. Sınır kapısına geleli bir saatten fazla oldu, 3 saatte ancak geçeriz. Günlük alışverişe geliyoruz" dedi.Gümülcine’den Edirne'nin Keşan ilçesine alışveriş yapmak için gelen Nedim Salih, yaklaşık bir saattir beklediklerini belirterek, "Bu kuyruk ne zaman biter. Bu Ramazan gününde burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220128/bulgarlarin-pcr-masrafini-edirne-esnafi-karsilayacak-1053235570.html

türkiye

edirne

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

edirne, alışveriş, yunanistan, ucuz, türk lirası