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https://tr.sputniknews.com/20220410/iran-meclisi-abdden-nukleer-anlasmadan-yine-tek-tarafli-cekilmeyecegine-dair-garanti-istedi-1055449695.html
İran Meclisi, ABD'den 'nükleer anlaşmadan yine tek taraflı çekilmeyeceğine dair' garanti istedi
İran Meclisi, ABD'den 'nükleer anlaşmadan yine tek taraflı çekilmeyeceğine dair' garanti istedi
İran Meclisindeki milletvekillerinin büyük çoğunluğu, Viyana'daki nükleer müzakerelerde uzlaşı için ABD'nin anlaşmadan yeniden tek taraflı çekilmeyeceğine dair... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T18:04+0300
2022-04-10T18:06+0300
dünya
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iran
iran nükleer anlaşması
iran meclisi
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, 290 sandalyeli parlamentoda 250 milletvekili tarafından imzalanan ve olası nükleer anlaşma için Meclisin şartlarını ortaya koyan bir bildiri okundu.Bildiride, ABD Başkanı Joe Biden'ın ifadeleri dahil olmak üzere Washington'dan gelen sözlü vaatlerin garanti sayılmayacağı, ABD'nin gelecekte anlaşmadan yeniden tek taraflı çekilmeyeceğine dair yasal garantiler sunması ve muhtemel bir anlaşmanın ABD Kongresi gibi karar alıcı organlar tarafından onaylanması gerektiği belirtildi.Anlaşma kapsamında İranlı kurum, kuruluş ve kişilere yeni yaptırımlar getirilmesinin de yasaklanması istenen bildiride, ayrıca kaldırılan yaptırımların yeniden uygulanmayacağının anlaşmada belirtilmesi gerektiği ifade edildi.İmzaladıkları bildiride İran'ın rahat şekilde petrol ihraç edebilmesi ve gelirlerini serbestçe alabilmesi gerektiğinin altını çizen milletvekilleri, Tahran'ın ABD yaptırımları nedeniyle çeşitli ülkelerde dondurulmuş mali varlıklarının da serbest bırakılması çağrısında bulundu.Bildiride, "hukuka uygun, rejimin belirlediği kırmızı çizgiler ile İran halkının çıkarlarını garanti edecek" her türlü anlaşmanın Meclis tarafından destekleneceği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220409/iran-cumhurbaskani-nukleer-enerjinin-bariscil-kullanimina-yonelik-arastirmalar-hizlandi-1055434107.html
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abd, iran, iran nükleer anlaşması, iran meclisi

İran Meclisi, ABD'den 'nükleer anlaşmadan yine tek taraflı çekilmeyeceğine dair' garanti istedi

18:04 10.04.2022 (güncellendi: 18:06 10.04.2022)
© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMAİran Meclisi
İran Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA
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İran Meclisindeki milletvekillerinin büyük çoğunluğu, Viyana'daki nükleer müzakerelerde uzlaşı için ABD'nin anlaşmadan yeniden tek taraflı çekilmeyeceğine dair yasal garantiler dahil bazı şartlar öne sürdü.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, 290 sandalyeli parlamentoda 250 milletvekili tarafından imzalanan ve olası nükleer anlaşma için Meclisin şartlarını ortaya koyan bir bildiri okundu.
Bildiride, ABD Başkanı Joe Biden'ın ifadeleri dahil olmak üzere Washington'dan gelen sözlü vaatlerin garanti sayılmayacağı, ABD'nin gelecekte anlaşmadan yeniden tek taraflı çekilmeyeceğine dair yasal garantiler sunması ve muhtemel bir anlaşmanın ABD Kongresi gibi karar alıcı organlar tarafından onaylanması gerektiği belirtildi.
Anlaşma kapsamında İranlı kurum, kuruluş ve kişilere yeni yaptırımlar getirilmesinin de yasaklanması istenen bildiride, ayrıca kaldırılan yaptırımların yeniden uygulanmayacağının anlaşmada belirtilmesi gerektiği ifade edildi.
İmzaladıkları bildiride İran'ın rahat şekilde petrol ihraç edebilmesi ve gelirlerini serbestçe alabilmesi gerektiğinin altını çizen milletvekilleri, Tahran'ın ABD yaptırımları nedeniyle çeşitli ülkelerde dondurulmuş mali varlıklarının da serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Bildiride, "hukuka uygun, rejimin belirlediği kırmızı çizgiler ile İran halkının çıkarlarını garanti edecek" her türlü anlaşmanın Meclis tarafından destekleneceği vurgulandı.
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