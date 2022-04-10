https://tr.sputniknews.com/20220410/israil-askerleri-bati-seriada-4-filistinliyi-silahla-yaraladi-1055440955.html

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi silahla yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi silahla yaraladı

Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde düzenlenen yürüyüşe İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 4 Filistinli genç... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T03:43+0300

2022-04-10T03:43+0300

2022-04-10T03:43+0300

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Yerel aktivist Muhammed Ayad Avad, El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde teravih namazından sonra Cenin kentiyle dayanışma için beldenin girişindeki askeri noktaya doğru yürüyüş düzenlendiğini belirtti.İsrail askerlerinin yürüyüşe katılanları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ettiğini ifade eden Avad, olayda 4 Filistinlinin İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle yaralandığını aktardı.Avad, yaralılardan 3'ünün olay yerinde ayakta tedavi edildiğini, birinin ise El Halil kentindeki hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentine bağlı Kefr el-Lebed beldesi sakinlerinden 80 yaşındaki Filistinli Mahmud Hüseyin Muhammed Fukaha, tarlasında bulunduğu sırada Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.Olayda vücudunda kırıklar ve eziklerin meydana gelmesinin yanı sıra sol gözünden yaralanan Fukaha, tedavi için Nablus'taki Refidya Hastanesine kaldırıldı.İsrail ordusu, dün akşam Tel Aviv'deki iki silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin geldiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Filistinlilere uygulanacak yeni kısıtlamaları açıklamıştı.Açıklamaya göre, Cenin kentine araba veya yaya giriş-çıkışı için kullanılan Celeme (Gilboa) ve Bertea (Rihan) geçiş noktasından İsrail vatandaşı Filistinlilerin girişi yasaklandı.Cenin'den Filistinli iş ve ticaret insanlarının İsrail'e giriş izinleri iptal edildi. İsrail'de çalışma izni bulunan Filistinli işçilerin geçişi devam edecek ancak denetimler sıklaştırılacak.Aynı şekilde, Cenin'de yaşayan Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ya da İsrail'deki birinci dereceden akrabalarını ziyaret etmeleri için ramazan ayına özel çıkartılan 5 bin izin iptal edildi.İsrail vatandaşı Filistinliler, özellikle ramazan ayında Cenin kentindeki ekonomik hareketlilikte önemli yer teşkil ediyor. İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail vatandaşı Filistinlilerin kentteki ekonomik faaliyetleri Cenin'in satın alma gücünün yüzde 75'ini oluşturuyor.

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