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İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinli bir kadını daha vurarak öldürdü
İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinli bir kadını daha vurarak öldürdü
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını daha vurarak öldürdü. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T20:59+0300
2022-04-10T21:00+0300
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli kadının kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.Filistin resmi ajansı WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre de İsrail güçleri gerçek mermilerle Filistinli bir kadına ateş açtı ve ağır yaralanan kadını kanlar içinde olay yerinde bıraktı.İsrail güçleri ayrıca bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek olay yerine sağlık ekiplerinin girmesini engelledi.İsrail ordusundan bıçaklı saldırı iddiasıİsrail ordusundan yapılan açıklamada ise El-Halil'de Filistinli bir kadının İsrail güçlerine bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edildi.Olayda bir İsrail askerinin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli kadını vurarak öldürdüğü aktarıldı.İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de bugün 47 yaşındaki Filistin bir kadın hayatını kaybetmişti.
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israil, filistin

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinli bir kadını daha vurarak öldürdü

20:59 10.04.2022 (güncellendi: 21:00 10.04.2022)
© AFP 2022 / JALAA MAREY İsrail askerleri, Golan Tepesi'ndeki bir karargahtan Suriye'nin kontrolündeki Kuneytra'ya bakıyor.
İsrail askerleri, Golan Tepesi'ndeki bir karargahtan Suriye'nin kontrolündeki Kuneytra'ya bakıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını daha vurarak öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.
Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli kadının kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre de İsrail güçleri gerçek mermilerle Filistinli bir kadına ateş açtı ve ağır yaralanan kadını kanlar içinde olay yerinde bıraktı.
İsrail güçleri ayrıca bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek olay yerine sağlık ekiplerinin girmesini engelledi.

İsrail ordusundan bıçaklı saldırı iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise El-Halil'de Filistinli bir kadının İsrail güçlerine bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edildi.
Olayda bir İsrail askerinin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli kadını vurarak öldürdüğü aktarıldı.
İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de bugün 47 yaşındaki Filistin bir kadın hayatını kaybetmişti.
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