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https://tr.sputniknews.com/20220410/israil-polisi-askalanda-askerin-silahini-almaya-calisan-bir-israilliyi-vurdu-1055451588.html
İsrail polisi, Askalan'da askerin silahını almaya çalışan bir İsrailliyi vurdu
İsrail polisi, Askalan'da askerin silahını almaya çalışan bir İsrailliyi vurdu
İsrail polisi, ülkenin güneyindeki Askalan'da (Aşkelon) bir güvenlik personelinin silahını almaya çalışan İsraillinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T22:16+0300
2022-04-10T22:16+0300
israil
dünya
silahlı saldırı
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İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Askalan'da bir askerin silahını almaya çalışan kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdi.Polis daha sonraki açıklamasında, söz konusu kişinin İsrail vatandaşı bir Yahudi olduğunu açıkladı ancak bu kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.İsrail ve Filistin'de son dönemde artan şiddet olaylarıİsrail ordusu, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil ve Beytüllahim kentlerinde iki Filistinli kadını ateş açarak öldürmüştü. El-Halil kentindeki Filistinli kadının bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilirken Beytüllahim'deki kadının silahsız olduğu ve askerlerin bulunduğu noktaya yaklaştığı sırada vurulduğu belirtilmişti.İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine dün ve bugün iki ayrı baskın düzenlemiş, dünkü baskında bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı.İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti.
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israil, silahlı saldırı

İsrail polisi, Askalan'da askerin silahını almaya çalışan bir İsrailliyi vurdu

22:16 10.04.2022
© REUTERS / AMIR COHENİsrail polisi
İsrail polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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İsrail polisi, ülkenin güneyindeki Askalan'da (Aşkelon) bir güvenlik personelinin silahını almaya çalışan İsraillinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Askalan'da bir askerin silahını almaya çalışan kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdi.
Polis daha sonraki açıklamasında, söz konusu kişinin İsrail vatandaşı bir Yahudi olduğunu açıkladı ancak bu kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ve Filistin'de son dönemde artan şiddet olayları

İsrail ordusu, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil ve Beytüllahim kentlerinde iki Filistinli kadını ateş açarak öldürmüştü. El-Halil kentindeki Filistinli kadının bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilirken Beytüllahim'deki kadının silahsız olduğu ve askerlerin bulunduğu noktaya yaklaştığı sırada vurulduğu belirtilmişti.
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine dün ve bugün iki ayrı baskın düzenlemiş, dünkü baskında bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı.
İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti.
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