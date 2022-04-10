https://tr.sputniknews.com/20220410/kremlin-sozcusu-putin-ve-lukasenko-12-nisanda-vostocniy-uzay-ussunu-ziyaret-edecek-1055448342.html
Kremlin Sözcüsü: Putin ve Lukaşenko 12 Nisan’da Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret edecek
Kremlin Sözcüsü: Putin ve Lukaşenko 12 Nisan’da Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret edecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun önümüzdeki salı günü Amur bölgesindeki Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T15:58+0300
2022-04-10T15:58+0300
2022-04-10T15:58+0300
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rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun önümüzdeki salı günü Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret edeceklerini ve oradaki toplantıdan sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti.Peskov, Sputnik’in sorusuna, “Evet (uzay üssünü ziyaret edecekler) ve ikili görüşme yapacaklar” bilgisini verdi.Kremlin Sözcüsü, liderlerin görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını sözlerine ekledi.
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, vostoçnıy uzay üssü
Kremlin Sözcüsü: Putin ve Lukaşenko 12 Nisan’da Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret edecek
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun önümüzdeki salı günü Amur bölgesindeki Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret edeceklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun önümüzdeki salı günü Vostoçnıy Uzay Üssü’nü ziyaret edeceklerini ve oradaki toplantıdan sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti.
Peskov, Sputnik’in sorusuna, “Evet (uzay üssünü ziyaret edecekler) ve ikili görüşme yapacaklar” bilgisini verdi.
Kremlin Sözcüsü, liderlerin görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını sözlerine ekledi.