https://tr.sputniknews.com/20220410/libyada-insan-tuccarlarinin-kacirdigi-195-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1055441512.html

Libya’da insan tüccarlarının kaçırdığı 195 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya’da insan tüccarlarının kaçırdığı 195 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya’nın güneyindeki Beni Velid kentinde insan tüccarlarınca kaçırılan 195 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T06:35+0300

2022-04-10T06:35+0300

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operasyon

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Trablus merkezli February kanalının haberinde, 444 Tugayı'nın, kaçırılan göçmenleri kurtarmak için operasyon düzenlediği kaydedildi.Operasyonda 23'ü kadın, 2'si çocuk 195 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.Kurtarılan göçmenlerin Afrika’nın çeşitli ülkelerinden Libya’ya kaçak yollarla giriş yapan kişilerden oluştuğu belirtildi.Haberde, göçmenlerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi amacıyla civar hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.Göçmenlerin alıkonuldukları süre boyunca işkence, tecavüz ve açlığa maruz bırakıldıkları aktarılan haberde, olayla ilgili 8 kişinin tutuklandığı belirtildi.Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220409/agrida-yakalanan-227-afgan-duzensiz-gocmen-ucakla-ulkelerine-gonderildi-1055431018.html

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