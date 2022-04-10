https://tr.sputniknews.com/20220410/manavgatta-kizilcam-tohumlari-filizleniyor-yeniden-zumrut-yesili-bir-saha-gorecegiz-1055449493.html

Manavgat’ta kızılçam tohumları filizleniyor: ‘Yeniden zümrüt yeşili bir saha göreceğiz’

Manavgat’ta kızılçam tohumları filizleniyor: ‘Yeniden zümrüt yeşili bir saha göreceğiz’

'Türkiye'nin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen ve 75 bin hektarlık alanın küle döndüğü Manavgat'ta, ekimi yapılan 72 ton kızılçam tohumu... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T17:52+0300

2022-04-10T17:52+0300

2022-04-10T17:52+0300

türkiye

çevre

manavgat

antalya

orman yangını

kızılçam ağacı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün süren ve 'Türkiye'nin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınında, 50 bin hektarı ormanlık toplamda 75 bin hektar alan zarar gördü. Günler süren yangında; Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı ilçeleri de dahil 5 ilçede 59 mahallede çok sayıda ev, iş yeri, tarım alanı, evcil ve yabani hayvan yok oldu, 2'si orman işçisi 8 kişi hayatını kaybetti.Alevlerin söndürülmesinin ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nce yanan alanlarda temizlik yapıldı, sonbaharda ayrıca tohum ekimleri ve fidan dikimleri başlatıldı.‘Mayıs sonu itibarıyla da alan tamamen temizlenmiş olacak’Şu ana kadar yanan alanların yüzde 80'inin temizlediğini belirten Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Bu alanlarda da yaklaşık 6 milyon metreküp ağacın 5 milyon metreküpüne yakını temizlendi. Yangında zarar gören bu ağaçlar ihale yöntemiyle satıldı ve ahşap sanayinde değerlendirilecek. Mayıs sonu itibarıyla da alan tamamen temizlenmiş olacak" dedi.Yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için 3 yöntem uyguladıklarını anlatan Dikici, hiç ulaşılamayacak, çok taşlık ya da kayalıkların doğal haline bırakıldığını ve bu şekilde kendini yenileme şansı olduğunu söyledi.Dikici, ikinci yöntemin tohumla olduğunu belirterek "Tohumlamada ise kozalakların içindeki tohumlar yangın ne kadar şiddetli de olsa kendini kozalağın içinde koruyabiliyor, bu tohumlar toprakla buluştu. Biz de kasım ayından beri rakıma göre tohum atmaya başladık ve 15 Mart'ta bitirdik. Yaklaşık 40 bin hektar alana, 72 ton kızılçam tohumu attık" diye konuştu.Çimlenme ile filizlenmelerin başladığı alanların aşağı rakımlardan yukarıya doğru artarak devam ettiğini dile getiren Dikici, "Yaz aylarında ise çimlenen fidanların sayımını yapacağız ve fidanın yeterli olduğu yerler doğal haline bırakılacak. Tohum yoluyla fidanların yetersiz kaldığı alanlara ise üçüncü yöntem olarak önümüzdeki sonbahar mevsiminde fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Böylece gelecek yıl sonbaharda da sahadaki dikimlerin tamamını bitirmiş olacağız" dedi.‘72 ton tohum ve 1.5 milyon fidan dikimi yapıldı’Fidan dikim mevsiminin de sona erdiğini aktaran Dikici, "Yanan alanlara toplamda kozalakların içindeki tohumlar haricinde 72 ton tohum ve 1.5 milyon fidan dikimi yapıldı. Yanan ağaçlardaki kozalakların içindeki tohumların ise ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Artık atılan tohumlar filizleniyor, Manavgat küllerinden doğuyor. 5-6 yılda yeniden zümrüt yeşili bir saha göreceğiz" ifadelerini kullandı.Geçen yıl hem Manavgat hem de Muğla ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarının büyük acılara yol açtığını hatırlatan Vedat Dikici, havaların yeniden ısındığına dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

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çevre, manavgat, antalya, orman yangını, kızılçam ağacı