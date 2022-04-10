https://tr.sputniknews.com/20220410/pakistanda-parlamento-tarafindan-hukumeti-dusurulen-imran-hanin-destekcileri-meydanlara-dokuldu--1055452333.html
Pakistan'da parlamento tarafından hükümeti düşürülen İmran Han'ın destekçileri, meydanlara döküldü
Pakistan'da parlamento tarafından hükümeti düşürülen İmran Han'ın destekçileri, meydanlara döküldü
Pakistan parlamentosunda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu hükümeti düşürülen İmran Han'ın onbinlerce destekçisi, sokaklara döküldü. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T23:19+0300
2022-04-10T23:19+0300
2022-04-10T23:56+0300
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imran han
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İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) onbinlerce destekçisi, başta başkent İslamabad olmak üzere çok sayıda şehirde gösteriler düzenledi.Günün erken saatlerinde attığı bir tweetle İmran Han, 'dışarıdan müdahaleyle rejim değişikliği komplosu' olarak adlandırdığı güvensizlik oylamasına karşı bir 'özgürlük mücadelesinin başladığını' söyleyerek, "Kendi egemenliğini ve demokrasisini koruyan her zaman halktır" ifadeleriyle destekçilerini demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı.Yerel basının haberlerine göre, bunun üzerine Karaçi, Peşaver, Malakand, Multan, Haneval, Hayber, Ceng, Ketta, Okara, Lahor, Abbottabad ve İslamabad'daki meydanlarda buluşan PTI destekçileri, Han'ın güvensizlik oylamasıyla İmran başbakanlıktan alınmasını protesto etti.Başkent İslamabad'da ve Ravalpindi'deki ana cadde ve meydanlar PTI destekçilerinin gösterilerine sahne oldu.Ülkenin batısındaki Peşaver kentinde ise göstericiler, "İmran Han'ı geri istiyoruz" sloganları attı.İmran Han, gösterilerin ardından teşekkür mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
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Pakistan'da parlamento tarafından hükümeti düşürülen İmran Han'ın destekçileri, meydanlara döküldü
23:19 10.04.2022 (güncellendi: 23:56 10.04.2022) Abone ol
Pakistan parlamentosunda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu hükümeti düşürülen İmran Han'ın onbinlerce destekçisi, sokaklara döküldü.
İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) onbinlerce destekçisi, başta başkent İslamabad olmak üzere çok sayıda şehirde gösteriler düzenledi.
Günün erken saatlerinde attığı bir tweetle İmran Han, 'dışarıdan müdahaleyle rejim değişikliği komplosu' olarak adlandırdığı güvensizlik oylamasına karşı bir 'özgürlük mücadelesinin başladığını' söyleyerek, "Kendi egemenliğini ve demokrasisini koruyan her zaman halktır" ifadeleriyle destekçilerini demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı.
Yerel basının haberlerine
göre, bunun üzerine Karaçi, Peşaver, Malakand, Multan, Haneval, Hayber, Ceng, Ketta, Okara, Lahor, Abbottabad ve İslamabad'daki meydanlarda buluşan PTI destekçileri, Han'ın güvensizlik oylamasıyla İmran başbakanlıktan alınmasını protesto etti.
Başkent İslamabad'da ve Ravalpindi'deki ana cadde ve meydanlar PTI destekçilerinin gösterilerine sahne oldu.
Ülkenin batısındaki Peşaver kentinde ise göstericiler, "İmran Han'ı geri istiyoruz" sloganları attı.
İmran Han, gösterilerin ardından teşekkür mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Yerel Mir Caferler tarafından kefaletle bir dizi uysal dolandırıcıyı iktidara getirmek için kışkırtılan ABD destekli rejim değişikliğini protesto etmek için gösterdikleri inanılmaz destek ve duygular için tüm Pakistanlılara teşekkür ederim. Yurtiçinde ve yurtdışındaki tüm Pakistanlıların bunu kesinlikle reddettiğini gösteriyor."
"Tarihimizde sahtekarlar tarafından yönetilecek bir ithal edilmiş hükümeti hiç bu kadar kendiliğinden ve bu kadar çok bir sayıyla reddeden kalabalıklar olmamıştı."