https://tr.sputniknews.com/20220410/pakistanda-parlamento-tarafindan-hukumeti-dusurulen-imran-hanin-destekcileri-meydanlara-dokuldu--1055452333.html

Pakistan'da parlamento tarafından hükümeti düşürülen İmran Han'ın destekçileri, meydanlara döküldü

Pakistan'da parlamento tarafından hükümeti düşürülen İmran Han'ın destekçileri, meydanlara döküldü

Pakistan parlamentosunda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu hükümeti düşürülen İmran Han'ın onbinlerce destekçisi, sokaklara döküldü. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T23:19+0300

2022-04-10T23:19+0300

2022-04-10T23:56+0300

dünya

pakistan

imran han

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İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) onbinlerce destekçisi, başta başkent İslamabad olmak üzere çok sayıda şehirde gösteriler düzenledi.Günün erken saatlerinde attığı bir tweetle İmran Han, 'dışarıdan müdahaleyle rejim değişikliği komplosu' olarak adlandırdığı güvensizlik oylamasına karşı bir 'özgürlük mücadelesinin başladığını' söyleyerek, "Kendi egemenliğini ve demokrasisini koruyan her zaman halktır" ifadeleriyle destekçilerini demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı.Yerel basının haberlerine göre, bunun üzerine Karaçi, Peşaver, Malakand, Multan, Haneval, Hayber, Ceng, Ketta, Okara, Lahor, Abbottabad ve İslamabad'daki meydanlarda buluşan PTI destekçileri, Han'ın güvensizlik oylamasıyla İmran başbakanlıktan alınmasını protesto etti.Başkent İslamabad'da ve Ravalpindi'deki ana cadde ve meydanlar PTI destekçilerinin gösterilerine sahne oldu.Ülkenin batısındaki Peşaver kentinde ise göstericiler, "İmran Han'ı geri istiyoruz" sloganları attı.İmran Han, gösterilerin ardından teşekkür mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

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