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Prof. Dr. Ortaylı: İstanbul’da düşük ücretin çok kötü tepkileri görülecektir
Prof. Dr. Ortaylı: İstanbul’da düşük ücretin çok kötü tepkileri görülecektir
Prof. Dr. İlber Ortaylı bugünkü yazısında “İstanbul’da düşük ücretin, eski aile yapısı da çözüldüğü için çok kötü tepkileri görülecektir” ifadelerini kullandı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T16:36+0300
2022-04-10T16:36+0300
ekonomi
türkiye
ilber ortaylı
ücret
istanbul
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Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Hürriyet’te yayınlanan yazısında, "İstanbul’da düşük ücretin, eski aile yapısı da çözüldüğü için çok kötü tepkileri görülecektir. Yani genişçe bir ailede bir aile babasının herkesin getirdiği kazanca el koyup gerekli taksimatı yapması gibi bir mekanizma artık nesillere intikal edecek bir sosyal kurum ve âdet olmaktan çıkmıştır. Çekirdek aileler ve bireyler için asgari ücret sosyal bakımdan tehlikelidir" ifadelerini kullandı.Ortaylı yazısında, "Beykent Üniversitesi’nde geçen hafta katıldığım konferansta İstanbul mıntıkasında (bu söz vilayeti aşan bir kısım komşu bölgeleri de içerir) asgari ücretin yasaklanmasının şart olduğunu beyan ettim. Bazı ilgililer muhtevanın iyi ilan edilmediğini söylediler. Maalesef konferansların yazıya geçirilmesi bizde pek âdet değil. Muhteva şuna dayanıyor: İşçi ücretleri üzerinde popülist nutuk atma meraklısı değilim. Lakin sanayinin dengesiz biçimde yığıldığı İstanbul çifte yarımadasında, Trakya ve öbür yandan Sakarya’da en verimli tarım toprakları ziyan olduğu gibi, artık yaşama alanı dahi kalmamış durumdadır. Hava kirliliği artıyor. Kanser gibi hastalıklarda çoğalma var" dedi.
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türkiye, ilber ortaylı, ücret, istanbul

Prof. Dr. Ortaylı: İstanbul’da düşük ücretin çok kötü tepkileri görülecektir

16:36 10.04.2022
© DHATürkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi
Türkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© DHA
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Prof. Dr. İlber Ortaylı bugünkü yazısında “İstanbul’da düşük ücretin, eski aile yapısı da çözüldüğü için çok kötü tepkileri görülecektir” ifadelerini kullandı.
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Hürriyet’te yayınlanan yazısında, "İstanbul’da düşük ücretin, eski aile yapısı da çözüldüğü için çok kötü tepkileri görülecektir. Yani genişçe bir ailede bir aile babasının herkesin getirdiği kazanca el koyup gerekli taksimatı yapması gibi bir mekanizma artık nesillere intikal edecek bir sosyal kurum ve âdet olmaktan çıkmıştır. Çekirdek aileler ve bireyler için asgari ücret sosyal bakımdan tehlikelidir" ifadelerini kullandı.
Ortaylı yazısında, "Beykent Üniversitesi’nde geçen hafta katıldığım konferansta İstanbul mıntıkasında (bu söz vilayeti aşan bir kısım komşu bölgeleri de içerir) asgari ücretin yasaklanmasının şart olduğunu beyan ettim. Bazı ilgililer muhtevanın iyi ilan edilmediğini söylediler. Maalesef konferansların yazıya geçirilmesi bizde pek âdet değil. Muhteva şuna dayanıyor: İşçi ücretleri üzerinde popülist nutuk atma meraklısı değilim. Lakin sanayinin dengesiz biçimde yığıldığı İstanbul çifte yarımadasında, Trakya ve öbür yandan Sakarya’da en verimli tarım toprakları ziyan olduğu gibi, artık yaşama alanı dahi kalmamış durumdadır. Hava kirliliği artıyor. Kanser gibi hastalıklarda çoğalma var" dedi.
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