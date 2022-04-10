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'Ramazanda alkol içemezsiniz' kavgası: 3 gözaltı
'Ramazanda alkol içemezsiniz' kavgası: 3 gözaltı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı. Polis... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T03:10+0300
2022-04-10T03:10+0300
türkiye
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izmit
alkol
içki
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Kocaeli İzmit'teki olay, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp, şarkı söyledi.Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde uyaran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirip, 3 kişiyi gözaltına aldı.Olay anında müzisyen arkadaşlarının vatandaşlar tarafından darp edildiğini öne süren Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.
türkiye
kocaeli
izmit
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kocaeli, izmit, alkol, içki, ramazan

'Ramazanda alkol içemezsiniz' kavgası: 3 gözaltı

03:10 10.04.2022
© DHAKocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı. Polis iki grubu güçlükle ayırırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini Ramazan ayında alkol içemezsiniz diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı. Polis iki grubu güçlükle ayırırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© DHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı. Polis iki grubu güçlükle ayırırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İzmit'teki olay, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp, şarkı söyledi.
Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde uyaran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirip, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olay anında müzisyen arkadaşlarının vatandaşlar tarafından darp edildiğini öne süren Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.
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