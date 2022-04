https://tr.sputniknews.com/20220410/rusyadan-italyaya-dogalgaz-santaji-cevabi-asil-santaj-yapan-ab-1055451218.html

Rusya’dan İtalya’ya ‘doğalgaz şantajı’ cevabı: Asıl şantaj yapan AB

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'yı 'doğalgaz şantajıyla' suçlayan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya cevap verdi. Zaharova, "Asıl... 10.04.2022

ukrayna krizi

italya

rusya

mariya zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun, Cezayir’le imzalanacak doğalgaz anlaşmasının, “Rusya’nın olası gaz şantajına cevap verme” fırsatını vereceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova, “İtalyan politikacı her zaman olduğu gibi bir şeyler karıştırmış. Rusya, Avrupa Birliği’ni gaz tedarikiyle şantaj etmiyor. Tedarik, her şeye rağmen aralıksız devam ediyor. Asıl Avrupa Birliği, Rusya’yı yeni yaptırımlarla, Rusya’ya sınır üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini güçlendirmekle, Ukrayna’ya her türlü silah sevkiyatıyla şantaj ediyor. ‘Uzun yıllardır’ ifadesini eklemeyi unuttum” diye yazdı.

