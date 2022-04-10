https://tr.sputniknews.com/20220410/rusyadan-italyaya-dogalgaz-santaji-cevabi-asil-santaj-yapan-ab-1055451218.html
Rusya’dan İtalya’ya ‘doğalgaz şantajı’ cevabı: Asıl şantaj yapan AB
Rusya’dan İtalya’ya ‘doğalgaz şantajı’ cevabı: Asıl şantaj yapan AB
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’yı ‘doğalgaz şantajıyla’ suçlayan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’ya cevap verdi. Zaharova, “Asıl... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T21:13+0300
2022-04-10T21:13+0300
2022-04-10T21:13+0300
ukrayna krizi
italya
rusya
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054982284_0:0:2522:1420_1920x0_80_0_0_33c3d262b7850a7c78573cff6289d186.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun, Cezayir’le imzalanacak doğalgaz anlaşmasının, “Rusya’nın olası gaz şantajına cevap verme” fırsatını vereceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova, “İtalyan politikacı her zaman olduğu gibi bir şeyler karıştırmış. Rusya, Avrupa Birliği’ni gaz tedarikiyle şantaj etmiyor. Tedarik, her şeye rağmen aralıksız devam ediyor. Asıl Avrupa Birliği, Rusya’yı yeni yaptırımlarla, Rusya’ya sınır üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini güçlendirmekle, Ukrayna’ya her türlü silah sevkiyatıyla şantaj ediyor. ‘Uzun yıllardır’ ifadesini eklemeyi unuttum” diye yazdı.
italya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054982284_196:0:2428:1674_1920x0_80_0_0_559a166378bf4eb546e959272ce27031.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, rusya, mariya zaharova
Rusya’dan İtalya’ya ‘doğalgaz şantajı’ cevabı: Asıl şantaj yapan AB
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’yı ‘doğalgaz şantajıyla’ suçlayan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’ya cevap verdi. Zaharova, “Asıl şantaj yapan AB” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun, Cezayir’le imzalanacak doğalgaz anlaşmasının, “Rusya’nın olası gaz şantajına cevap verme” fırsatını vereceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Zaharova, “İtalyan politikacı her zaman olduğu gibi bir şeyler karıştırmış. Rusya, Avrupa Birliği’ni gaz tedarikiyle şantaj etmiyor. Tedarik, her şeye rağmen aralıksız devam ediyor. Asıl Avrupa Birliği, Rusya’yı yeni yaptırımlarla, Rusya’ya sınır üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini güçlendirmekle, Ukrayna’ya her türlü silah sevkiyatıyla şantaj ediyor. ‘Uzun yıllardır’ ifadesini eklemeyi unuttum” diye yazdı.