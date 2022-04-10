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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220410/rusyadan-italyaya-dogalgaz-santaji-cevabi-asil-santaj-yapan-ab-1055451218.html
Rusya’dan İtalya’ya ‘doğalgaz şantajı’ cevabı: Asıl şantaj yapan AB
Rusya’dan İtalya’ya ‘doğalgaz şantajı’ cevabı: Asıl şantaj yapan AB
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’yı ‘doğalgaz şantajıyla’ suçlayan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’ya cevap verdi. Zaharova, “Asıl... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T21:13+0300
2022-04-10T21:13+0300
ukrayna krizi
italya
rusya
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun, Cezayir’le imzalanacak doğalgaz anlaşmasının, “Rusya’nın olası gaz şantajına cevap verme” fırsatını vereceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova, “İtalyan politikacı her zaman olduğu gibi bir şeyler karıştırmış. Rusya, Avrupa Birliği’ni gaz tedarikiyle şantaj etmiyor. Tedarik, her şeye rağmen aralıksız devam ediyor. Asıl Avrupa Birliği, Rusya’yı yeni yaptırımlarla, Rusya’ya sınır üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini güçlendirmekle, Ukrayna’ya her türlü silah sevkiyatıyla şantaj ediyor. ‘Uzun yıllardır’ ifadesini eklemeyi unuttum” diye yazdı.
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italya, rusya, mariya zaharova

Rusya’dan İtalya’ya ‘doğalgaz şantajı’ cevabı: Asıl şantaj yapan AB

21:13 10.04.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’yı ‘doğalgaz şantajıyla’ suçlayan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’ya cevap verdi. Zaharova, “Asıl şantaj yapan AB” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun, Cezayir’le imzalanacak doğalgaz anlaşmasının, “Rusya’nın olası gaz şantajına cevap verme” fırsatını vereceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Zaharova, “İtalyan politikacı her zaman olduğu gibi bir şeyler karıştırmış. Rusya, Avrupa Birliği’ni gaz tedarikiyle şantaj etmiyor. Tedarik, her şeye rağmen aralıksız devam ediyor. Asıl Avrupa Birliği, Rusya’yı yeni yaptırımlarla, Rusya’ya sınır üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini güçlendirmekle, Ukrayna’ya her türlü silah sevkiyatıyla şantaj ediyor. ‘Uzun yıllardır’ ifadesini eklemeyi unuttum” diye yazdı.
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