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Serin hava ve yağmur geliyor: 1 günde 9 derece birden düşecek
Serin hava ve yağmur geliyor: 1 günde 9 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları haftanın ilk gününde hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da 20 derece... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T09:44+0300
2022-04-10T09:44+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak
sıcak hava
hava durumu
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Nisan ayının başından beri süren bahar havası yarından itibaren ara veriyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken Türkiye genelinde yağmurlu hava hakim olacak. Hafta ortasında Türkiye’nin iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur da görülecek. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi ve yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.Sağanak ve çığ uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak, sıcak hava, hava durumu

Serin hava ve yağmur geliyor: 1 günde 9 derece birden düşecek

09:44 10.04.2022
© AAYağmur, yağış
Yağmur, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları haftanın ilk gününde hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da 20 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar yarın 11 dereceye düşecek. Yurt genelinde yağış görülecek.
Nisan ayının başından beri süren bahar havası yarından itibaren ara veriyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken Türkiye genelinde yağmurlu hava hakim olacak. Hafta ortasında Türkiye’nin iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur da görülecek. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi ve yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sağanak ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
"Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop’un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat’ın doğu, Sivas’ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege’nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır."
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