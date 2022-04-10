Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220410/stoltenberg-nato-dogu-kanadindaki-askeri-varligini-buyutmeye-devam-edecek-1055445597.html
Stoltenberg: NATO, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edecek
Stoltenberg: NATO, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı nedeniyle başlayan ‘temel dönüşüm’ yolunda olan ittifakın, doğu kanadındaki askeri... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T13:06+0300
2022-04-10T13:06+0300
dünya
nato
jens stoltenberg
açıklama
ukrayna
ukrayna krizi
doğu
askeri faaliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051311403_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_44257b0a45bd52069cbc054da5dcf3dd.jpg
İngiliz Sunday Telegraph gazetesine konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın artan askeri faaliyetleri nedeniyle ittifakın doğu sınırlarındaki tam ölçekli askeri güç konuşlandırma planları geliştirdiğini söyledi.Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri harekatı nedeniyle NATO’nun ‘temel dönüşüm’ yolunda olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, ittifakın doğu kanadında halihazırda yaklaşık 40 bin askerin konuşlandırıldığını, bu sayının birkaç ay öncesine göre yaklaşık on kat fazla olduğunu ancak sayıdaki artışın devam edeceğini vurguladı.Stoltenberg, “Şu anda gözlemlediğimiz şey yeni gerçeklik, Avrupa güvenliği için yeni bir normal. Ordu komutanlarımızdan, NATO için sıfırlama, (yeni gerçekliğe) uzun vadeli adaptasyon seçenekleri sunmalarını istedik. NATO liderlerinin haziran ayında Madrid zirvesinde bu konuda karar vermelerini bekliyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-abd-uzun-sureden-beri-ukraynanin-elleri-ile-rusyaya-karsi-savasiyor-1055419545.html
ukrayna
doğu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051311403_102:0:1169:800_1920x0_80_0_0_0e072148e6d0dd644da2957d230e9c32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, jens stoltenberg, açıklama, ukrayna, ukrayna krizi, doğu, askeri faaliyet

Stoltenberg: NATO, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edecek

13:06 10.04.2022
© REUTERS / Ints KalninsNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Abone olTelegram
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı nedeniyle başlayan ‘temel dönüşüm’ yolunda olan ittifakın, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edeceğini belirtti.
İngiliz Sunday Telegraph gazetesine konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın artan askeri faaliyetleri nedeniyle ittifakın doğu sınırlarındaki tam ölçekli askeri güç konuşlandırma planları geliştirdiğini söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri harekatı nedeniyle NATO’nun ‘temel dönüşüm’ yolunda olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, ittifakın doğu kanadında halihazırda yaklaşık 40 bin askerin konuşlandırıldığını, bu sayının birkaç ay öncesine göre yaklaşık on kat fazla olduğunu ancak sayıdaki artışın devam edeceğini vurguladı.
Stoltenberg, “Şu anda gözlemlediğimiz şey yeni gerçeklik, Avrupa güvenliği için yeni bir normal. Ordu komutanlarımızdan, NATO için sıfırlama, (yeni gerçekliğe) uzun vadeli adaptasyon seçenekleri sunmalarını istedik. NATO liderlerinin haziran ayında Madrid zirvesinde bu konuda karar vermelerini bekliyorum” diye konuştu.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
Ukrayna krizi
Rusya: NATO uzun süreden beri Ukrayna’nın elleri ile Rusya’ya karşı savaşıyor
8 Nisan, 16:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала