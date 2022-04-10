https://tr.sputniknews.com/20220410/stoltenberg-nato-dogu-kanadindaki-askeri-varligini-buyutmeye-devam-edecek-1055445597.html
Stoltenberg: NATO, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edecek
Stoltenberg: NATO, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı nedeniyle başlayan ‘temel dönüşüm’ yolunda olan ittifakın, doğu kanadındaki askeri... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T13:06+0300
2022-04-10T13:06+0300
2022-04-10T13:06+0300
dünya
nato
jens stoltenberg
açıklama
ukrayna
ukrayna krizi
doğu
askeri faaliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051311403_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_44257b0a45bd52069cbc054da5dcf3dd.jpg
İngiliz Sunday Telegraph gazetesine konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın artan askeri faaliyetleri nedeniyle ittifakın doğu sınırlarındaki tam ölçekli askeri güç konuşlandırma planları geliştirdiğini söyledi.Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri harekatı nedeniyle NATO’nun ‘temel dönüşüm’ yolunda olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, ittifakın doğu kanadında halihazırda yaklaşık 40 bin askerin konuşlandırıldığını, bu sayının birkaç ay öncesine göre yaklaşık on kat fazla olduğunu ancak sayıdaki artışın devam edeceğini vurguladı.Stoltenberg, “Şu anda gözlemlediğimiz şey yeni gerçeklik, Avrupa güvenliği için yeni bir normal. Ordu komutanlarımızdan, NATO için sıfırlama, (yeni gerçekliğe) uzun vadeli adaptasyon seçenekleri sunmalarını istedik. NATO liderlerinin haziran ayında Madrid zirvesinde bu konuda karar vermelerini bekliyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-abd-uzun-sureden-beri-ukraynanin-elleri-ile-rusyaya-karsi-savasiyor-1055419545.html
ukrayna
doğu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051311403_102:0:1169:800_1920x0_80_0_0_0e072148e6d0dd644da2957d230e9c32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, jens stoltenberg, açıklama, ukrayna, ukrayna krizi, doğu, askeri faaliyet
Stoltenberg: NATO, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edecek
Abone ol
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı nedeniyle başlayan ‘temel dönüşüm’ yolunda olan ittifakın, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edeceğini belirtti.
İngiliz Sunday Telegraph gazetesine konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın artan askeri faaliyetleri nedeniyle ittifakın doğu sınırlarındaki tam ölçekli askeri güç konuşlandırma planları geliştirdiğini söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri harekatı nedeniyle NATO’nun ‘temel dönüşüm’ yolunda olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, ittifakın doğu kanadında halihazırda yaklaşık 40 bin askerin konuşlandırıldığını, bu sayının birkaç ay öncesine göre yaklaşık on kat fazla olduğunu ancak sayıdaki artışın devam edeceğini vurguladı.
Stoltenberg, “Şu anda gözlemlediğimiz şey yeni gerçeklik, Avrupa güvenliği için yeni bir normal. Ordu komutanlarımızdan, NATO için sıfırlama, (yeni gerçekliğe) uzun vadeli adaptasyon seçenekleri sunmalarını istedik. NATO liderlerinin haziran ayında Madrid zirvesinde bu konuda karar vermelerini bekliyorum” diye konuştu.