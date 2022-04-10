https://tr.sputniknews.com/20220410/stoltenberg-nato-dogu-kanadindaki-askeri-varligini-buyutmeye-devam-edecek-1055445597.html

Stoltenberg: NATO, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edecek

Stoltenberg: NATO, doğu kanadındaki askeri varlığını büyütmeye devam edecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı nedeniyle başlayan ‘temel dönüşüm’ yolunda olan ittifakın, doğu kanadındaki askeri... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T13:06+0300

2022-04-10T13:06+0300

2022-04-10T13:06+0300

dünya

nato

jens stoltenberg

açıklama

ukrayna

ukrayna krizi

doğu

askeri faaliyet

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İngiliz Sunday Telegraph gazetesine konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın artan askeri faaliyetleri nedeniyle ittifakın doğu sınırlarındaki tam ölçekli askeri güç konuşlandırma planları geliştirdiğini söyledi.Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri harekatı nedeniyle NATO’nun ‘temel dönüşüm’ yolunda olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, ittifakın doğu kanadında halihazırda yaklaşık 40 bin askerin konuşlandırıldığını, bu sayının birkaç ay öncesine göre yaklaşık on kat fazla olduğunu ancak sayıdaki artışın devam edeceğini vurguladı.Stoltenberg, “Şu anda gözlemlediğimiz şey yeni gerçeklik, Avrupa güvenliği için yeni bir normal. Ordu komutanlarımızdan, NATO için sıfırlama, (yeni gerçekliğe) uzun vadeli adaptasyon seçenekleri sunmalarını istedik. NATO liderlerinin haziran ayında Madrid zirvesinde bu konuda karar vermelerini bekliyorum” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220408/rusya-abd-uzun-sureden-beri-ukraynanin-elleri-ile-rusyaya-karsi-savasiyor-1055419545.html

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nato, jens stoltenberg, açıklama, ukrayna, ukrayna krizi, doğu, askeri faaliyet