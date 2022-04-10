https://tr.sputniknews.com/20220410/taksi-soforu-yolcuyu-aracindan-dusurdu-1055444243.html

Taksi şoförü, yolcuyu aracından düşürdü

Taksi şoförü, yolcuyu aracından düşürdü

Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T11:48+0300

2022-04-10T11:48+0300

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yaşam

türkiye

istanbul

taksi

yolcu

kaza

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İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen olayda, yolcu taksiden kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü.Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.

istanbul

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türkiye, istanbul, taksi, yolcu, kaza