https://tr.sputniknews.com/20220410/taksi-soforu-yolcuyu-aracindan-dusurdu-1055444243.html
Taksi şoförü, yolcuyu aracından düşürdü
Taksi şoförü, yolcuyu aracından düşürdü
Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T11:48+0300
2022-04-10T11:48+0300
2022-04-10T11:48+0300
yaşam
türkiye
istanbul
taksi
yolcu
kaza
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İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen olayda, yolcu taksiden kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü.Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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türkiye, istanbul, taksi, yolcu, kaza
Taksi şoförü, yolcuyu aracından düşürdü
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Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü.
İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen olayda, yolcu taksiden kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü.
Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.