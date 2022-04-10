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Trabzon'da HES projesini protesto edenlerle jandarma arasında arbede yaşandı
Trabzon'da HES projesini protesto edenlerle jandarma arasında arbede yaşandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santral (HES) projesini protesto edenler ile jandarma arasında arbede yaşandı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T19:00+0300
2022-04-10T19:00+0300
türkiye
trabzon
hes
protesto
jandarma
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Karadere Deresi'nde yapımı süren hidroelektrik santral projesine karşı çıkan yöre halkı ve Araklı Platformu üyeleri, inşası devam eden tünel alanında toplandı. Döviz taşıyan 200 kişilik grup, işçilerin iş bırakmasını istedi. Protestocu grup, açıklama yaparak tünel alanına girmeye çalıştı. İzin çıkmayınca jandarma ile grup arasında arbede çıktı. Ekiplerce güçlükle sakinleştirilen grup, daha sonra Trabzon-Bayburt karayolunda 5 kilometre yürüyüş yaparak eylemlerini sürdürdü. Bir süre karayolunda oturarak tek şeridi kapatan grup, daha sonra dağıldı.Projeyi yargıya taşıdıklarını belirten Araklı Platformu üyeleri, herhangi bir karar olmamasına rağmen çalışmaların başladığını söyleyerek projenin iptal edilmesini istedi.
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trabzon, hes, protesto, jandarma

Trabzon'da HES projesini protesto edenlerle jandarma arasında arbede yaşandı

19:00 10.04.2022
© DHATrabzon'da HES projesini protesto edenlerle jandarma arasında arbede yaşandı
Trabzon'da HES projesini protesto edenlerle jandarma arasında arbede yaşandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© DHA
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Trabzon'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santral (HES) projesini protesto edenler ile jandarma arasında arbede yaşandı.
Karadere Deresi'nde yapımı süren hidroelektrik santral projesine karşı çıkan yöre halkı ve Araklı Platformu üyeleri, inşası devam eden tünel alanında toplandı. Döviz taşıyan 200 kişilik grup, işçilerin iş bırakmasını istedi. Protestocu grup, açıklama yaparak tünel alanına girmeye çalıştı. İzin çıkmayınca jandarma ile grup arasında arbede çıktı. Ekiplerce güçlükle sakinleştirilen grup, daha sonra Trabzon-Bayburt karayolunda 5 kilometre yürüyüş yaparak eylemlerini sürdürdü. Bir süre karayolunda oturarak tek şeridi kapatan grup, daha sonra dağıldı.
Projeyi yargıya taşıdıklarını belirten Araklı Platformu üyeleri, herhangi bir karar olmamasına rağmen çalışmaların başladığını söyleyerek projenin iptal edilmesini istedi.
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