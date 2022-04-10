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https://tr.sputniknews.com/20220410/trump-mehmet-ozun-abd-senatosu-adayligini-destekleyecek-1055441218.html
Trump, Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığını destekleyecek
Trump, Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığını destekleyecek
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosuna aday olan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün adaylığına destek vereceğini duyurdu. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T04:17+0300
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dünya
abd
donald trump
mehmet öz
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Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Pensnsylvania eyaleti, zeki ve çok iyi bilinen doktor Mehmet Öz'ü ABD Senatosuna seçerek Amerika'yı korumak için çok iyi bir fırsata sahip.' ifadesine yer verdi.Öz'ün ön seçimlerden başarıyla çıkacağını belirten Trump, "Ülkemize akla hayale gelmez zararlar verme peşinde olan radikal solcu Demokratlara karşı Mehmet Öz genel seçimleri kazanabilme şansı yüksek bir kişidir." ifadesini kullandı.Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220317/abdde-senatorluge-aday-olan-dr-mehmet-oz-turk-vatandasligindan-cikacagini-duyurdu-1054794118.html
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abd, donald trump, mehmet öz

Trump, Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığını destekleyecek

04:17 10.04.2022
© REUTERSMehmet Öz, Donald Trump
Mehmet Öz, Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© REUTERS
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosuna aday olan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün adaylığına destek vereceğini duyurdu.
Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Pensnsylvania eyaleti, zeki ve çok iyi bilinen doktor Mehmet Öz'ü ABD Senatosuna seçerek Amerika'yı korumak için çok iyi bir fırsata sahip.' ifadesine yer verdi.
Öz'ün ön seçimlerden başarıyla çıkacağını belirten Trump, "Ülkemize akla hayale gelmez zararlar verme peşinde olan radikal solcu Demokratlara karşı Mehmet Öz genel seçimleri kazanabilme şansı yüksek bir kişidir." ifadesini kullandı.
Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
DÜNYA
ABD'de senatörlüğe aday olan Dr. Mehmet Öz, seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurdu
17 Mart, 01:39
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