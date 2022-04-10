https://tr.sputniknews.com/20220410/turkiyede-5-bin-609-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-32-kisi-yasamini-yitirdi-1055450724.html
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi hayatını kaybetti. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T19:44+0300
2022-04-10T19:44+0300
2022-04-10T19:44+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051896476_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d2a124f158708fd8196045a1d82b594c.jpg
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051896476_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_f2b72217780f3a39d4a360579c1c3d96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, koronavirüs, vaka sayısı
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi
Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.