https://tr.sputniknews.com/20220410/tuzlaspora-4-2-yenilen-denizlispor-teknik-direktoru-aslinda-benim-takimim-bu-takim-degil-1055450389.html

Tuzlaspor'a 4-2 yenilen Denizlispor'un Teknik Direktörü Bakkal: Aslında benim takımım bu takım değil

Tuzlaspor'a 4-2 yenilen Denizlispor'un Teknik Direktörü Bakkal: Aslında benim takımım bu takım değil

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Aslında benim takımım bu takım değil, çocukların performansı da bu değil, hepsi de farkında şimdi içeride... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T19:21+0300

2022-04-10T19:21+0300

2022-04-10T19:36+0300

spor

türkiye

tuzlaspor

denizlispor

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Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında A. Denizlispor sahasında Tuzlaspor’a 4-2 yenildi. Maçın ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakkal, “3 hafta üst üste galip geldik ve burada puanlarımızın eşit olduğu 33 puanlı Tuzlaspor maçına çıktık. Öncelikle Tuzlaspor’u tebrik ediyorum, galibiyeti hak ettiler. Biz bundan önceki hem üretmede hem de istekli oynamada biraz yoksunduk. Ama böyle maçlar 8 haftada bir oynanıyor, bu da bize denk geldi. Çok istekliydik aslında bu maç için ve öncesinde hafta içinde hem moral de vardı Kocaelispor’un ardından ama bir avantaj kaçırdık. Avantajı çeviremedik, bizim için lig belki de yeniden başlayacaktır. Aslında benim takımım bu takım değil, çocukların performansı bu da değil, hepsi de farkında şimdi içeride oynayacağımız 4 tane maçımız var, dışarıda ise 3 tane var. Hemen toparlanıp bundan sonra neler yapacağımızı, nasıl galip geleceğimizi, daha önce gelip de yaptığımız gibi yine yapmak için mücadele edeceğiz” dedi.'Mağlubiyetleri yaşamak zor'Bakkal konuşmasının devamında ise, “Zor bir gün, şanssız bir gün, bizim için iyi olmayan bir gün, taraftara teşekkür ediyorum çok güzel desteklediler. Yani aslında onlar galibiyet aramaya geldiler ve yakışırdı. Ama bu takım bu şekilde yürüyecek, böyle bir tökezlenmeler olacak. Böyle bir mağlubiyetleri yaşamak zor ama içeride özellikle avantajları yakalayabileceğimiz bir maçtı, zor ama toparlanacağız. Çünkü Samsun’dan 5 gollük bir mağlubiyetten sonra da toparlanmıştık, yapabilecek bir oyuncu grubu var. Onun için Tuzlaspor’u tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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türkiye, tuzlaspor, denizlispor