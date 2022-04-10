https://tr.sputniknews.com/20220410/yavas-0600-0645-saatleri-arasinda-tam-binis-ucretinin-45-tlye-indirilmesini-gundeme-getirecegiz-1055440596.html

Yavaş: 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini gündeme getireceğiz

Yavaş: 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini gündeme getireceğiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T02:41+0300

2022-04-10T02:41+0300

2022-04-10T02:41+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UKOME toplantısında, 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini gündeme getireceklerini açıkladı. Yavaş paylaşımında, “Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş