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https://tr.sputniknews.com/20220410/yavas-0600-0645-saatleri-arasinda-tam-binis-ucretinin-45-tlye-indirilmesini-gundeme-getirecegiz-1055440596.html
Yavaş: 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini gündeme getireceğiz
Yavaş: 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini gündeme getireceğiz
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T02:41+0300
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türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UKOME toplantısında, 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini gündeme getireceklerini açıkladı. Yavaş paylaşımında, “Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız” ifadelerine yer verdi.
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş

Yavaş: 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini gündeme getireceğiz

02:41 10.04.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz” dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UKOME toplantısında, 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini gündeme getireceklerini açıkladı.
Yavaş paylaşımında, “Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız” ifadelerine yer verdi.
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