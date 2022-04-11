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Endonezya'da öğrenciler, seçimlerin erteleneceği söylentisine tepki için sokaklara döküldü
Endonezya'da öğrenciler, seçimlerin erteleneceği söylentisine tepki için sokaklara döküldü
Endonezya'da öğrenciler, 2024'te yapılması planlanan seçimlerin erteleneceği yönündeki söylentiler üzerine protesto düzenledi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
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Endonezya'da öğrenciler, seçimlerin erteleneceği söylentisine tepki için sokaklara döküldü

16:04 11.04.2022
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Endonezya'da öğrenciler, 2024'te yapılması planlanan seçimlerin erteleneceği yönündeki söylentiler üzerine protesto düzenledi.
© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Endonezya'nın başkenti ve çevre şehirlerdeki binlerce öğrenci, hükümetin iki dönemlik yasal sınıra takılan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun görevde kalması için 2024'te yapılması planlanan seçimleri erteleyeceği yönündeki söylentileri protesto etmek için yürüdü.

Endonezya&#x27;nın başkenti ve çevre şehirlerdeki binlerce öğrenci, hükümetin iki dönemlik yasal sınıra takılan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo&#x27;nun görevde kalması için 2024&#x27;te yapılması planlanan seçimleri erteleyeceği yönündeki söylentileri protesto etmek için yürüdü. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Endonezya'nın başkenti ve çevre şehirlerdeki binlerce öğrenci, hükümetin iki dönemlik yasal sınıra takılan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun görevde kalması için 2024'te yapılması planlanan seçimleri erteleyeceği yönündeki söylentileri protesto etmek için yürüdü.

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Başkent Cakarta'daki güvenlik güçleri, protestocuların Başkanlık Sarayı ve Parlamento binasına yürüme girişiminin ardından Saray ve Meclise giden yolları kapadı.

Başkent Cakarta&#x27;daki güvenlik güçleri, protestocuların Başkanlık Sarayı ve Parlamento binasına yürüme girişiminin ardından Saray ve Meclise giden yolları kapadı. - Sputnik Türkiye
2/10
© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Başkent Cakarta'daki güvenlik güçleri, protestocuların Başkanlık Sarayı ve Parlamento binasına yürüme girişiminin ardından Saray ve Meclise giden yolları kapadı.

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Protesto koordinatörü Kaharuddin, "Parlamento üyelerinin anayasayı değiştirerek ülkenin anayasasına ihanet etmemelerini ve halkın isteklerini dinlemelerini talep ediyoruz" dedi.

Protesto koordinatörü Kaharuddin, &quot;Parlamento üyelerinin anayasayı değiştirerek ülkenin anayasasına ihanet etmemelerini ve halkın isteklerini dinlemelerini talep ediyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/10
© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Protesto koordinatörü Kaharuddin, "Parlamento üyelerinin anayasayı değiştirerek ülkenin anayasasına ihanet etmemelerini ve halkın isteklerini dinlemelerini talep ediyoruz" dedi.

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Protestocular, demokrasi yanlısı ve yükselen akaryakıt, gıda fiyatlarını eleştiren sloganlar attı.

Protestocular, demokrasi yanlısı ve yükselen akaryakıt, gıda fiyatlarını eleştiren sloganlar attı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Protestocular, demokrasi yanlısı ve yükselen akaryakıt, gıda fiyatlarını eleştiren sloganlar attı.

© REUTERS / ANTARA FOTO

Cakarta'nın yanı sıra Bandung, Yogyakarta, Makassar ve Pontianak gibi şehirlerde de benzer protestolar düzenlendi.

Cakarta&#x27;nın yanı sıra Bandung, Yogyakarta, Makassar ve Pontianak gibi şehirlerde de benzer protestolar düzenlendi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / ANTARA FOTO

Cakarta'nın yanı sıra Bandung, Yogyakarta, Makassar ve Pontianak gibi şehirlerde de benzer protestolar düzenlendi.

© REUTERS / ANTARA FOTO

Öte yandan Devlet Başkanı Widodo, hükümetin seçimleri erteleyeceği yönündeki haberleri yalanlayarak kabineye 2024 seçimlerinin 14 Şubat'ta yapılacağını açıklaması talimatı verdiğini belirtti.

Öte yandan Devlet Başkanı Widodo, hükümetin seçimleri erteleyeceği yönündeki haberleri yalanlayarak kabineye 2024 seçimlerinin 14 Şubat&#x27;ta yapılacağını açıklaması talimatı verdiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
6/10
© REUTERS / ANTARA FOTO

Öte yandan Devlet Başkanı Widodo, hükümetin seçimleri erteleyeceği yönündeki haberleri yalanlayarak kabineye 2024 seçimlerinin 14 Şubat'ta yapılacağını açıklaması talimatı verdiğini belirtti.

© REUTERS / ANTARA FOTO

Diktatör Suharto'nun demokrasi yanlısı kitlesel protestolarla devrilmesinden ardından 1999'da kabul edilen EndonezyaAnayasası'nın ilk maddesi uyarıncaEndonezya'da devlet başkanlarının görev süreleri iki dönemle sınırlandırıldı.

Diktatör Suharto&#x27;nun demokrasi yanlısı kitlesel protestolarla devrilmesinden ardından 1999&#x27;da kabul edilen EndonezyaAnayasası&#x27;nın ilk maddesi uyarıncaEndonezya&#x27;da devlet başkanlarının görev süreleri iki dönemle sınırlandırıldı. - Sputnik Türkiye
7/10
© REUTERS / ANTARA FOTO

Diktatör Suharto'nun demokrasi yanlısı kitlesel protestolarla devrilmesinden ardından 1999'da kabul edilen EndonezyaAnayasası'nın ilk maddesi uyarıncaEndonezya'da devlet başkanlarının görev süreleri iki dönemle sınırlandırıldı.

© REUTERS / ANTARA FOTOUniversity students take part in a rally against proposals floated by some ministers to extend Indonesian President Joko Widodo's term and postpone the 2024 election, near the Parliament building in Jakarta, Indonesia April 11, 2022. Antara Foto/Galih Pradipta/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT.
Endonezya'da öğrenciler, seçimlerin erteleneceği söylentisini protesto etti - Sputnik Türkiye
8/10
© REUTERS / ANTARA FOTO
© REUTERS / WILLY KURNIAWANStudents take part in a protest against proposals floated by some ministers to extend Indonesian President Joko Widodo's term and postpone the 2024 election, outside the National Monument (Monas) complex in Jakarta, Indonesia April 11, 2022. REUTERS/Willy Kurniawan REFILE - QUALITY REPEAT
Endonezya'da öğrenciler, seçimlerin erteleneceği söylentisini protesto etti - Sputnik Türkiye
9/10
© REUTERS / WILLY KURNIAWAN
© REUTERS / ANTARA FOTOUniversity students shout slogans near burned tires while taking part in a protest asking the government to follow the constitution and asking for price reduction of basic necessities and fuel, in Bandung, West Java province, Indonesia, April 11, 2022. Antara Foto/Novrian Arbi/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT.
Endonezya'da öğrenciler, seçimlerin erteleneceği söylentisini protesto etti - Sputnik Türkiye
10/10
© REUTERS / ANTARA FOTO
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