Endonezya'da öğrenciler, seçimlerin erteleneceği söylentisine tepki için sokaklara döküldü

Endonezya'nın başkenti ve çevre şehirlerdeki binlerce öğrenci, hükümetin iki dönemlik yasal sınıra takılan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun görevde kalması için 2024'te yapılması planlanan seçimleri erteleyeceği yönündeki söylentileri protesto etmek için yürüdü.