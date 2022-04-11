https://tr.sputniknews.com/20220411/2023-secimleri-icin-sandik-gorevlisi-calismalari-basladi-6-parti-en-az-185-bin-kisi-gorevlendirecek-1055466533.html

2023 seçimleri için sandık görevlisi çalışmaları başladı: 6 parti en az 185 bin kişi görevlendirecek

2023 seçimleri için sandık görevlisi çalışmaları başladı: 6 parti en az 185 bin kişi görevlendirecek

Siyasi partiler seçim öncesinin yanı sıra, oyların sayım süreci ve sonrası için de hazırlık yapıyor. Oyların sayım işlemi sırasında kayıp yaşamak istemeyen... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T14:46+0300

2022-04-11T14:46+0300

2022-04-11T14:46+0300

politika

seçim

seçim güvenliği

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Genel seçimlerin zamanında yapılması durumunda 2023 yılının Haziran ayında, Türkiye sandık başına gidecek. Siyasi partiler seçim öncesinin yanı sıra oy verme işlemleri ve sonrası için de hazırlık yapıyor. AK Parti seçim işleri başkanlıklarında istişare toplantıları düzenlenirken, 6 partili muhalefet, seçim güvenliği kurulu oluşturdu. Partiler oyların sayımı sırasında sandık başlarında bulunacak seçim görevlilerinin belirlenmesi ve eğitilmesi için hazırlık yapıyor.Önceki seçimlerde oy kaybı yaşanmıştıSon yıllarda gerçekleşen seçimler sonrasında gerçekleşen tartışmalar ve itirazlar sandık başlarının öneminin artmasına neden oldu. 24 Haziran 2018 yılında gerçekleşen seçimlerde 14 ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi. İtirazların büyük çoğunluğunu, oyların hatalı sayılması veya birleştirme tutanaklarında hata yapılması oluşturdu. 2014 Yerel seçimleri sonrasında YSK'ya yapılan itirazlar sonuncunda aralarında Yalova ve Ağrı'nın da olduğu 13 yerde seçimler yenilendi. 2019 Yerel Seçimlerinde ise İstanbul’un yanı sıra üç ilçe ve bir belde de seçimlerin yenilemesi kararı verdi.Yaşanan bu olaylar nedeniyle siyasi partiler 2023 seçiminde sandık başı işlemleri daha çok önem veriyor. Partiler seçim çalışmalarından bile önce seçim güvenliği, sandık başı işlemleri gibi konular hakkından hazırlık yapmaya başladı.AK Parti seçim işleri başkanlıklarında istişare toplantısı düzenliyorYerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyük illerde seçimi kaybeden AK Parti 2023 seçimlerinden sandık başından kaybetmemek için hazırlık yapıyor. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bir süredir il başkanlıklarına giderek, seçim işleri başkanları ile bir araya gelerek seçim hazırlıklarını konuşuyor. Bu hazırlıkların arasında sandık başlarında görev alacak partililerin belirlenmesi ve bu isimlerin eğitilmesi geliyor. Yasa gereği siyasi partilerin temsilcileri oy sayımı sırasında itirazlarını oy sayım tutanağı düzenlenmeden yapmaları gerekiyor. Bu nedenle sandık başındaki kişilerin eğitimi büyük önem taşıyor. AK Parti 24 Haziran seçimlerinden Türkiye genelindeki sandıkların yüzde 99’da görevli bulundurmuştu.6 parti en az 185 bin kişiyi görevlendirecekAK Parti gibi muhalefet partileri de bu konuda hazırlık yapıyor. 6 partinin genel başkanlarının ikinci toplantısında seçim güvenliği komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı. Partilerin genel başkan yardımcılarından oluşan komisyon oy sayım sürecinde görev alacak isimlerin belirlenmesi için çalışacak. 6 parti Türkiye’de seçimlerde kurulacak 185 bin sandığın her birinde en az bir görevli bulundurmayı amaçlıyor. 6 partinin genel başkanlarının birbirleri ile yaptıkları görüşmelerde de sık sık bu hazırlıklar ele alınıyor.

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