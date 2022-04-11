https://tr.sputniknews.com/20220411/3-gundur-haber-alinmayan-kadin-evinde-olu-bulundu-1-supheli-araniyor-1055473710.html

3 gündür haber alınmayan kadın evinde ölü bulundu: 1 şüpheli aranıyor

3 gündür haber alınmayan kadın evinde ölü bulundu: 1 şüpheli aranıyor

Ordu'da 3 gündür haber alınamayan Öznur Temiz, yalnız yaşadığı evde çıplak halde ölü bulundu. Temiz'in dini nikahla birlikte yaşadığı N.T.'nin resmi nikahlı... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T18:07+0300

2022-04-11T18:07+0300

2022-04-11T18:07+0300

türkiye

ordu

kadına şiddet

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Ordu'da 27 yaşındaki bir kadın yatağında çıplak bir şekilde ölü bulundu.Olay, Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katında, dün akşam saatlerinde meydana geldi.Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.Evde inceleme yapan polis, Öznur Temiz'i yatakta çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olarak hareketsiz yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Eve girip çıkan şüpheli tespit edildiPolis, Temiz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmada Öznur Temiz'in evine bir kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi.İki olayın bağlantısı araştırılıyorÖte yandan, Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah kıydığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı.Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.

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ordu, kadına şiddet