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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/ab-20-rus-havayolu-sirketini-kara-listeye-aldi-1055464885.html
AB, 20 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı
AB, 20 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna harekatı nedeniyle 20 Rus havayolu şirketini kara listeye almaya karar vedi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T13:41+0300
2022-04-11T13:50+0300
ukrayna krizi
kara liste
avrupa birliği
ab komisyonu
rusya
ukrayna
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AB Komisyonu, 'Hava Güvenliği Listesi'nde güncellemeye giderek, Rusya merkezli 20 havayolu şirketini dahil etti.Konuya ilişkin açıklamada bulunan AB Havacılık Komiseri Adina Valean, "Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Rus havayollarının geçerli bir Uçuşa Elverişlilik Sertifikası olmadan yüzlerce yabancıya ait uçağı işletmesine izin verdi. İlgili Rus havayolları, bunu bilerek, ilgili uluslararası güvenlik standartlarını ihlal ederek yaptı. Bu, yalnızca Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin (Chicago Sözleşmesi) açık bir ihlali olmakla kalmıyor, aynı zamanda acil bir güvenlik tehdidi oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Kararın Ukrayna'ya dönük askeri harekatla ilgili olmadığını, güvenlik gerekçesiyle alındığını öne süren Valean, 'güvenlikle siyaseti karıştırmadıklarını' da sözlerine ekledi.AB Komisyonu, 2013'ten bu yana uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadığına kanaat getirdiği ve Avrupa dışında bulunan havayolu şirketlerini 'Hava Güvenliği Listesi'ne alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220410/duma-milletvekilinden-abye-gaz-tedarikini-askiya-alma-onerisi-1055447238.html
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kara liste, avrupa birliği, ab komisyonu, rusya, ukrayna

AB, 20 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı

13:41 11.04.2022 (güncellendi: 13:50 11.04.2022)
© FlickrRusya’nın sivil havacılık harikaları
Rusya’nın sivil havacılık harikaları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Flickr
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna harekatı nedeniyle 20 Rus havayolu şirketini kara listeye almaya karar vedi.
AB Komisyonu, 'Hava Güvenliği Listesi'nde güncellemeye giderek, Rusya merkezli 20 havayolu şirketini dahil etti.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan AB Havacılık Komiseri Adina Valean, "Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Rus havayollarının geçerli bir Uçuşa Elverişlilik Sertifikası olmadan yüzlerce yabancıya ait uçağı işletmesine izin verdi. İlgili Rus havayolları, bunu bilerek, ilgili uluslararası güvenlik standartlarını ihlal ederek yaptı. Bu, yalnızca Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin (Chicago Sözleşmesi) açık bir ihlali olmakla kalmıyor, aynı zamanda acil bir güvenlik tehdidi oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Kararın Ukrayna'ya dönük askeri harekatla ilgili olmadığını, güvenlik gerekçesiyle alındığını öne süren Valean, 'güvenlikle siyaseti karıştırmadıklarını' da sözlerine ekledi.
AB Komisyonu, 2013'ten bu yana uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadığına kanaat getirdiği ve Avrupa dışında bulunan havayolu şirketlerini 'Hava Güvenliği Listesi'ne alıyor.
Mavi Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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