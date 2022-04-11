https://tr.sputniknews.com/20220411/abdde-neden-sadece-12-ukraynali-multeci-gocmen-programindan-faydalanabildi-1055467882.html

ABD'de mart ayında neden sadece 12 Ukraynalı mülteci, göçmen programından faydalanabildi?

ABD'de mart ayında neden sadece 12 Ukraynalı mülteci, göçmen programından faydalanabildi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın askeri harekatının ardından 100 bin Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğini açıklamasına rağmen Washington yönetiminin mart... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T15:22+0300

2022-04-11T15:22+0300

2022-04-11T15:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

sığınmacı

mülteci

abd

joe biden

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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının ardından binlerce Ukraynalı, Meksika üzerinden ya da vizeyle ABD'ye girerken, Washington yönetiminin mülteci programından sadece 12 mülteci yararlanabildi.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 4 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti; çoğunluğunun ilk durağı Polonya ve Moldova gibi komşu ülkeler oldu.ABD Başkanı Joe Biden, bir dizi siyasetçi ve göçmen STK'sının baskısıyla 24 Mart'ta 100 bin Ukraynalıyı kabul etmek için 'tüm yasal yolları' kullanacağını söyledi.ABD'de kaç Ukraynalı sığınmacı var?ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Washington yönetimi, ocak ve şubat aylarında 514 Ukraynalı mülteciyi kabul etti ve mart ayında kaçan Ukraynalıların sayısı hızla arttı, ancak sadece 12'sine sığınma verildi.Reuters'a konuşan ABD Dışişleri'nden bir sözcü, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki mülteci operasyonlarının duraklatıldığı ve işlemlerin, Moldova'nın başkenti Kişinev'den yürütüldüğünü belirtti.ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) göre, geçen hafta ABD makamları tarafından yaklaşık 3 bin Ukraynalının ABD sınırını geçmesine izin verildi. Turist vizesiyle Meksika'ya girmeleri ve ABD'ye girebilmelerinin herhangi bir garantisi olmamasına rağmen söz konusu dolambaçlı yol, şu anda Ukraynalılar için ABD'ye giden en kolay yol.Yerel yetkililer, geçen hafta perşembe günü yaklaşık 2 bin 400 Ukraynalının, Meksika'nın Tijuana kentinden ABD'ye geçmeyi beklediği bilgisini paylaştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında Ukraynalılara verilen vizeler hakkında istatistik vermeyi reddetti ve o dönemde ABD'ye kaç Ukraynalının girdiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, şubat ayında yaklaşık 200 Ukraynalıya göçmen vizesi verilirken, yaklaşık 1500'üne geçici vize verildi, ancak bu vizelerin çoğunun şubat ayında, askeri harekattan önce verildiği düşünülüyor.ABD hükümeti ayrıca mart ayında, halihazırda ABD'de bulunan tahmini 75 bin 000 Ukraynalıya Geçici Koruma Statüsü (TPS) vereceğini, ancak 1 Mart'tan sonra gelenler için geçerli olmayacağını duyurmuştu.Demokrat Parti çevresinden bazı siyasetçiler, şimdiye dek vaatler dışında çok az şey yapıldığını vurgulayarak, Biden yönetimini, Ukraynalı sığınmacılara yönelik yasal prosedürleri hızlandırmaya çağırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220327/abd-rusya-yonetimini-degistirme-niyetinde-degiliz-bidenin-sozleri-insani-bir-tepkiydi-1055085251.html

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ukrayna, sığınmacı, mülteci, abd, joe biden