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Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darp edildiği iddiası
Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darp edildiği iddiası
Adana'da bir kişinin elektrik direğine bağlanarak darp edildiği ihbarı polisi harekete geçirdi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T05:15+0300
2022-04-11T05:15+0300
adana
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Merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, elektrik direğine bağlanan kişinin şüphelilerce darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.İhbara konu sokağa ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada bir kişiyi tarla içerisindeki elektrik direğine plastik iple bağlanmış halde buldu.Ekiplerce yapılan araştırmada, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kendisini elektrik direğine bağladığı, ailesinin söz konusu kişiyi çözmeye çalıştığı tespit edildi.Polis ekiplerince ip kesilerek bağlı olduğu elektrik direğinden kurtarılan kişi ile yakınları, işlemler tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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adana, darp, direk

Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darp edildiği iddiası

05:15 11.04.2022
© AAAdana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darbedildiği iddiası
Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darbedildiği iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AA
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Adana'da bir kişinin elektrik direğine bağlanarak darp edildiği ihbarı polisi harekete geçirdi.
Merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, elektrik direğine bağlanan kişinin şüphelilerce darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İhbara konu sokağa ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada bir kişiyi tarla içerisindeki elektrik direğine plastik iple bağlanmış halde buldu.
Ekiplerce yapılan araştırmada, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kendisini elektrik direğine bağladığı, ailesinin söz konusu kişiyi çözmeye çalıştığı tespit edildi.
Polis ekiplerince ip kesilerek bağlı olduğu elektrik direğinden kurtarılan kişi ile yakınları, işlemler tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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