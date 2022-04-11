https://tr.sputniknews.com/20220411/adanada-elektrik-diregine-baglanan-kisinin-darp-edildigi-iddiasi--1055455200.html
Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darp edildiği iddiası
Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darp edildiği iddiası
Adana'da bir kişinin elektrik direğine bağlanarak darp edildiği ihbarı polisi harekete geçirdi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T05:15+0300
2022-04-11T05:15+0300
2022-04-11T05:15+0300
adana
türkiye
darp
direk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055455175_0:282:1132:919_1920x0_80_0_0_95c222329d903e8e7010e38ea59b04b3.jpg
Merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, elektrik direğine bağlanan kişinin şüphelilerce darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.İhbara konu sokağa ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada bir kişiyi tarla içerisindeki elektrik direğine plastik iple bağlanmış halde buldu.Ekiplerce yapılan araştırmada, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kendisini elektrik direğine bağladığı, ailesinin söz konusu kişiyi çözmeye çalıştığı tespit edildi.Polis ekiplerince ip kesilerek bağlı olduğu elektrik direğinden kurtarılan kişi ile yakınları, işlemler tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü.
adana
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055455175_0:176:1132:1025_1920x0_80_0_0_336fdf1bdba3b8f3e2b16e551fa6af8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, darp, direk
Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darp edildiği iddiası
Abone ol
Adana'da bir kişinin elektrik direğine bağlanarak darp edildiği ihbarı polisi harekete geçirdi.
Merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, elektrik direğine bağlanan kişinin şüphelilerce darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İhbara konu sokağa ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada bir kişiyi tarla içerisindeki elektrik direğine plastik iple bağlanmış halde buldu.
Ekiplerce yapılan araştırmada, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kendisini elektrik direğine bağladığı, ailesinin söz konusu kişiyi çözmeye çalıştığı tespit edildi.
Polis ekiplerince ip kesilerek bağlı olduğu elektrik direğinden kurtarılan kişi ile yakınları, işlemler tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü.