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AK Partili Hamza Dağ'dan asgari ücret açıklaması: Müdahaleden çekinmeyiz
AK Partili Hamza Dağ'dan asgari ücret açıklaması: Müdahaleden çekinmeyiz
Katıldığı bir televizyon programında ekonomik verileri değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Enflasyonun altında kaldığını görürsek... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T06:45+0300
2022-04-11T06:52+0300
politika
hamza dağ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına ilişkin konuştu. Kanal 7 canlı yayınına konuk olan Dağ, asgari ücretle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "İnsanların alım gücünü bir seviyede tutmaya gayret ediyosunuz. Biz aslında aralıkta bu irademizi ortaya koyduk. Aralık ayında yüzde 50'ye yakın artışlar ortaya konuldu. Şimdi ilgili bakanlıklar tarafından takip ediliyor. Gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var. Asgari ücretle ilgili gündem genelde aralık ayından aralık ayına, yasal olarak böyle oluyor. Bunlar takip ediliyor. Takipteki sonuca göre enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız."
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hamza dağ, asgari ücret

AK Partili Hamza Dağ'dan asgari ücret açıklaması: Müdahaleden çekinmeyiz

06:45 11.04.2022 (güncellendi: 06:52 11.04.2022)
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Katıldığı bir televizyon programında ekonomik verileri değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Enflasyonun altında kaldığını görürsek müdahale yapmaktan çekinmeyiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına ilişkin konuştu.
Kanal 7 canlı yayınına konuk olan Dağ, asgari ücretle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"İnsanların alım gücünü bir seviyede tutmaya gayret ediyosunuz. Biz aslında aralıkta bu irademizi ortaya koyduk. Aralık ayında yüzde 50'ye yakın artışlar ortaya konuldu. Şimdi ilgili bakanlıklar tarafından takip ediliyor. Gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var. Asgari ücretle ilgili gündem genelde aralık ayından aralık ayına, yasal olarak böyle oluyor. Bunlar takip ediliyor. Takipteki sonuca göre enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız."
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