https://tr.sputniknews.com/20220411/alanyadaki-giysi-kumbaralari-halk-bir-sirketin-ticari-kazanc-elde-edecegini-bilerek-gondermiyor-1055466861.html

Alanya’daki giysi kumbaraları: ‘Halk, bir şirketin ticari kazanç elde edeceğini bilerek göndermiyor’

Alanya’daki giysi kumbaraları: ‘Halk, bir şirketin ticari kazanç elde edeceğini bilerek göndermiyor’

CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Zavlak, ilçedeki giysi kumbaraları konusunda “Tenkidimiz şuydu; Alanya’daki vatandaşlar ihtiyaç sahibi insanlara gittiğini... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T14:46+0300

2022-04-11T14:46+0300

2022-04-11T14:46+0300

seyir hali

radyo

alanya belediyesi

cumhuriyet halk partisi (chp)

milliyetçi hareket partisi (mhp)

bağış

giysi kumbarası

belediye meclisi

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Alanya’daki giysi kumbaraları: ‘Halk, bir şirketin ticari kazanç elde edeceğini bilerek göndermiyor’ 11.04.2022 SEYİR HALİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Nazmi Kavlak, Alanya Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerinin kullanması için başlatılan giysi kumbarası projesinde ikinci el kıyafetlerin ihale yapılarak özel bir şirkete satılmasını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Zavlak, giysi kumbarası uygulamasının geçmişini ve özel firma ile olan anlaşmasını “Öncelikle bu yaklaşık 2017 yılından beri Alanya Belediyesi’nin yürütmüş olduğu bir faaliyet: Giysi Kumbarası. İlk zamanlar belediye 4-5 kumbarayla kendi bu işe başlıyor. 2018’de 150 kumbaraya çıkıyor. 2018’den sonra bir dönüşüm firmasıyla anlaşmalı bir şekilde 2021 yılına kadar devam ediyorlar. 2021 yılında 76 adet kumbarayla birlikte Alanya Belediyesi 27 Mayıs’ta ihaleye çıkıyor. Bu ihaleyle geri dönüşüm firmasıyla alakalı hem bu ürünleri geri toplama ve yüzde 20’sini Alanya Belediyesi’nin Gönül Pınarı mağazasına veriyor. Bu tarz işlerin Türkiye’de birçok belediyede yapılmakta olduğunu biliyoruz” diye anlattı.‘Mevsim geçişlerinde haftalık iki tırın doldur-boşalt yapacağı kadar ürün topluyorlar’Bağışçıların giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaşması niyetiyle verdiği uyarısında bulunduklarını söyleyen Zavlak, “Alanya Belediyesi’ndeki uyarımız insanlar vicdani duygular içerisinde Alanya bölgesindeki ihtiyaç sahibi insanlara giysin diye verdiği bir durumdur. Bu firmanın yeri geldiği zaman 1.5 ton, mevsim geçişlerinde haftalık iki tırın doldur-boşalt yapacağı kadar ürün topluyorlar. İki gün önce bizim tespit ettiğimiz yarım tır Alanya’dan doldu, mesela. Alanya’daki insanların çok tepki göstermesinin sebebi de ‘Alanya Belediyesi para kazansın diye niye kıyafetlerimizi verelim, çöpün kenarına koyarız, ihtiyaç sahibi alır, almazsa da çöpe gider, şirkete ticari ortaklık niye geçsin’ diye isyan etti. Bu şirket bu depolardan malları aldıktan sonra Mersin’e çok kötü olanları hammadde olarak, iyi olanları yıkatılarak Afrika ülkelerine satıldığı ile alakalı söylediler. Bununla alakalı bir tespitimiz yok” diye aktardı.‘Verdikleri cevap bir skandal’Zavlak, tenkitlerine Alanya Belediyesi’nin cevabını ve tutumunu “Tenkidimiz şuydu: Alanya’daki vatandaşlar ihtiyaç sahibi insanlara gittiğini biliyor yani bir şirketin ticari kazanç elde edeceğini bilerek göndermiyor. Alanya Belediyesi de bununla alakalı hiçbir şeye cevap vermiyor. Tır bunları topluyor. 276 adet kumbaradan toplanan giysiler depodan Mersin’e gidiyor. Konuyla alakalı olumsuz bir haber veya cevap yok. Bunu kabul ediyorlar. Belediyenin bu işten kazanç elde ettiğini de zaten Sayın başkan meclis toplantısında ‘ekonomiye kazandırıyoruz’ diye söyledi. Temizlik işleri müdürü devletin bu şirketten vergi kazandığını söyledi. Üzücü bir şey vermiş oldukları cevap ayrı bir skandal, bizim tenkidimiz budur” diye açıkladı.

giysi kumbarası

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, alanya belediyesi, cumhuriyet halk partisi (chp), milliyetçi hareket partisi (mhp), bağış, giysi kumbarası, belediye meclisi, аудио