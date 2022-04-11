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Alışveriş tutarı 50 liranın altında olan yaşlı kadın servis aracından zorla indirildi
Alışveriş tutarı 50 liranın altında olan yaşlı kadın servis aracından zorla indirildi
Ankara'da bir kadının, alışveriş yaptığı marketin servis aracından alışveriş tutarı düşük olduğu gerekçesiyle elinde poşetlerle indirilmesi tepki çekti... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T16:45+0300
2022-04-11T16:48+0300
yaşam
türkiye
market
ankara
servis
yaşlı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi. İddiaya göre servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen müşteri, "Şu anda 80 yaşındaki teyzem servis aracından aşağı indiriliyor. Bu utanç verici bir olay" diyerek tepki gösterdi.Bazı yolcular da 'Yazıklar olsun, bu ne terbiyesizlik' diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadın ise araçtan inerek uzaklaştı.Belediye inceleme başlattıVideo, sosyal medyada paylaşılırken, yüzlerce kullanıcı da tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Zabıta tarafından yasal işlem yapılacağı öğrenildi.Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhal uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır" açıklamasını yaptı.'Beni de indirdiler'Öte yandan aynı marketten alışveriş yapan birçok kişinin aynı durumla karşılaştığı belirtildi.Kezban Kara, daha önce aynı durumla karşılaştığını anlatarak, "Beni de almadılar. 44 lira tuttu alışverişim, '50 lira olmadı' diyerek indirdiler. İnsanların itiraz etmesine rağmen indirdiler. Şikayet etmek için yetkililere gittim. 'Servis araçlarında yazıyor' deyip çıkardılar" diye konuştu. Ayla Ergül ise "Buraya servis hizmeti için geliyoruz. En azından fiyatları biraz aşağı tutsunlar da kullanabilelim. Ben fiyatlandırma işini doğru bulmuyorum" dedi.Şeyda Erkoca da benzer mağduriyeti yaşadığını söyledi. Alışverişe göre servis kullanımıÖte yandan söz konusu markete ait servis araçlarını kullanmak için 50 ile 500 TL arasında alışveriş yapılması gerektiği, yakın bölgelerde oturanların 50 ve 100 TL'lik market fişlerini göstererek, uzak yerlerde oturanların ise daha yüksek miktardaki alışveriş fişlerini göstererek hizmetten yararlandığı öğrenildi.
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türkiye, market, ankara, servis, yaşlı

Alışveriş tutarı 50 liranın altında olan yaşlı kadın servis aracından zorla indirildi

16:45 11.04.2022 (güncellendi: 16:48 11.04.2022)
© DHAAlışveriş tutarı 50 liranın altında olan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi
Alışveriş tutarı 50 liranın altında olan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© DHA
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Ankara'da bir kadının, alışveriş yaptığı marketin servis aracından alışveriş tutarı düşük olduğu gerekçesiyle elinde poşetlerle indirilmesi tepki çekti. Kadının araçtan indirildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi. İddiaya göre servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.
Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen müşteri, "Şu anda 80 yaşındaki teyzem servis aracından aşağı indiriliyor. Bu utanç verici bir olay" diyerek tepki gösterdi.
Bazı yolcular da 'Yazıklar olsun, bu ne terbiyesizlik' diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadın ise araçtan inerek uzaklaştı.

Belediye inceleme başlattı

Video, sosyal medyada paylaşılırken, yüzlerce kullanıcı da tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Zabıta tarafından yasal işlem yapılacağı öğrenildi.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhal uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır" açıklamasını yaptı.

'Beni de indirdiler'

Öte yandan aynı marketten alışveriş yapan birçok kişinin aynı durumla karşılaştığı belirtildi.

Kezban Kara, daha önce aynı durumla karşılaştığını anlatarak, "Beni de almadılar. 44 lira tuttu alışverişim, '50 lira olmadı' diyerek indirdiler. İnsanların itiraz etmesine rağmen indirdiler. Şikayet etmek için yetkililere gittim. 'Servis araçlarında yazıyor' deyip çıkardılar" diye konuştu.

Ayla Ergül ise "Buraya servis hizmeti için geliyoruz. En azından fiyatları biraz aşağı tutsunlar da kullanabilelim. Ben fiyatlandırma işini doğru bulmuyorum" dedi.

Şeyda Erkoca da benzer mağduriyeti yaşadığını söyledi.

Alışverişe göre servis kullanımı

Öte yandan söz konusu markete ait servis araçlarını kullanmak için 50 ile 500 TL arasında alışveriş yapılması gerektiği, yakın bölgelerde oturanların 50 ve 100 TL'lik market fişlerini göstererek, uzak yerlerde oturanların ise daha yüksek miktardaki alışveriş fişlerini göstererek hizmetten yararlandığı öğrenildi.
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