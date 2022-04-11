https://tr.sputniknews.com/20220411/alman-savunma-bakani-ukraynaya-dogrudan-ordu-stoklarindan-silah-tedarikinin-sonuna-geldik-1055460875.html

Alman Savunma Bakanı: Ukrayna'ya doğrudan ordu stoklarından silah tedarikinin sonuna geldik

Alman Savunma Bakanı: Ukrayna'ya doğrudan ordu stoklarından silah tedarikinin sonuna geldik

Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariki için "Ordu stoklarından yapılan teslimatlar söz konusu olduğunda artık bir sınıra ulaştık" dedi. Kiev'in... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T12:23+0300

2022-04-11T12:23+0300

2022-04-11T12:38+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

tank

zırhlı araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055461037_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_705dbea6938cade0ac0517d000de6dcd.jpg

Bir yandan Rusya'nın denazifikasyon ve demilitarizasyon hedefiyle özel askeri operasyon düzenlediği Ukrayna'ya diğer yandan Batı silah yağdırırken, gündemin başında olası Alman tankı tedariki var. Kiev, Alman ordusunun mekanize piyade birliklerinin (Panzergrenadier/Pzg) baş zırhlı savaş aracı olan Marder'in peşindeyken, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya doğrudan Alman ordu stoklarından silah ve ekipman tedariki imkanının kalmadığını söyledi. Lambrecht, Almanya'nın savunma kabiliyetlerini devam ettirebilmesi için gelecekte Ukrayna'ya silah tedarikinin doğrudan silah sanayisi üzerinden yapılması gerekeceğini belirtti. Cumartesi Augsburger Allgemeine gazetesinde yayımlanan demecinde, Lambrecht, "Bu amaçla Ukrayna ile sürekli koordinasyon halindeyiz. Alman ordusu stoklarından yapılan teslimatlar söz konusu olduğunda, dürüst olmak gerekirse, artık bir sınıra ulaştık. Alman ordusu ulusal savunmayı ve ittifak savunmasını garanti altına almaya devam etmek zorunda" diyerek ekledi:"Ancak bu, Ukrayna için daha fazlasını yapamayacağımız anlamına gelmez."Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin ayrıntılarını vermeyeceğini yineleyen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı, "Özellikle bu bilgiyi gizli tutmak için haklı sebeplerimiz var. Ukrayna'nın net talebi uyarınca gizli tutuyoruz. Teslimatlar ayrıntılı olarak yayımlandığı anda Rusya da bu bilgiye sahip olacaktır. Ve başlı başına bunun stratejik askeri etkileri olacaktır" dedi. Berlin, Almanya'dan Ukrayna'ya silah teslimatının çapının genişletilmesi ve hızlandırılması için hem içerden hem dışardan baskı altında. Geçen hafta anamuhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, hükümetin Ukrayna'ya tank ve diğer ağır silahlardan vermesi çağrısı yaptı. Kiev de bir süredir 100 Marder zırhlı piyade aracı ve diğer ağır silahların transferi için bastırıyor. Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnyk, "Artık ağır silahlara ihtiyacımız var. Marder zırhlı piyade savaş aracı, bir çözüm olabilir" dedi. Savunma Bakanı'nın demecinin ardından, Bild am Sonntag gazetesi, Kiev'in doğrudan üretici şirket Rheinmetall'den 35 Marder satın almak istediğini yazdı. Habere göre Savunma Bakanlığı daha hızlı ve doğrudan teslimat yapılmasını engellediğinden bunlar ancak yıl sonuna kadar aşamalı olarak teslim edilebilecek. Kiev'in aynı zamanda Alman ordusunun kullandığı 155mm'lik kundağı motorlu obüsün (Panzerhaubitzen/PzH) peşinde olduğunu duyuran Bild, Ukrayna hükümetinin üretici şirket Kraus Mafei Wegmann'dan 100 PzH satın almak için Alman hükümetinin onayını almaya çalıştığını belirtti. Son olarak Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Ukrayna'ya Marder tedarik etmek yerine Doğu Avrupa'daki partner ülkelerle işbirliği alternatifini önerdi. Rheinische Post'a konuşan FDP'li siyasetçi, "Ukrayna ordusunun önce Marder tankları konusunda eğitilmesi gerekecek. Bu yüzden Doğu Avrupalı ​​ortaklarımızın uygun malzemeyi Ukrayna'ya teslim etmelerini öneriyorum. Eski Rus stoklarından elde edilen malzemeler, Ukraynalı askerler tarafından hemen kullanılabilir ve konuşlandırılabilir. Almanya daha sonra Doğu Avrupa'daki ortaklarına teslimatın karşılığını tazmin eder" dedi. Rusya'nın Ukrayna harekatını müteakip çatışma bölgelerine silah göndermeme uygulamasını resmen terk eden Berlin, önce sadece miğfer gönderdiği Kiev'e, ABD yönetiminin baskısı sonrası, tanksavar, uçaksavar ve karadan havaya füzeler, makineli tüfekler ve mühimmat teslim etti.

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, ukrayna, tank, zırhlı araç