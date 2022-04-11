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https://tr.sputniknews.com/20220411/almanya-aile-bakani-anne-spiegel-istifa-etti-1055479993.html
Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel istifa etti
Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel istifa etti
Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel, geçen yıl ülkede meydana gelen sel felaketinde tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine yapılan siyasi baskılar sonrası... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T22:46+0300
2022-04-11T22:46+0300
dünya
almanya
yeşiller partisi
istifa
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Anne Spiegel'in Bakanlık çalışanlarına yolladığı e-postada "Bunu, büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makama zarar gelmesini önlemek için yapıyorum." ifadesini kullandığı öğrenildi.Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Omid Nouripour, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada, Spiegel'in doğru bir adım attığını söyledi.Nouripur, Anne Spiegel'in siyasi arenada var olmayan bir şeffaflık ve açıklıkla hatalarını kabul ettiğini ve bu nedenle saygıyı hak ettiği vurgulayarak "İstifa kararı doğru bir adımdı. Halefi için derhal bir teklif sunacağız." dedi.2021 yazında o dönem Rheinland-Pfalz Eyalet Çevre Bakanı olan Spiegel, 134 kişinin öldüğü sel felaketinde 4 haftalığına tatile çıktığının ortaya çıkması üzerine kamuoyundan yoğun eleştiri almıştı. Spiegel eleştiriler üzerine özür dilemiş ancak istifa etmemişti.Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffman da yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'ün Aile Bakanı Anne Spiegel'in görevinden ayrılma kararını büyük saygıyla karşıladığını bildirdi.
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almanya, yeşiller partisi, istifa

Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel istifa etti

22:46 11.04.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPH SOEDERAnne Spiegel
Anne Spiegel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPH SOEDER
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Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel, geçen yıl ülkede meydana gelen sel felaketinde tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine yapılan siyasi baskılar sonrası görevi bıraktı.
Anne Spiegel'in Bakanlık çalışanlarına yolladığı e-postada "Bunu, büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makama zarar gelmesini önlemek için yapıyorum." ifadesini kullandığı öğrenildi.
Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Omid Nouripour, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada, Spiegel'in doğru bir adım attığını söyledi.
Nouripur, Anne Spiegel'in siyasi arenada var olmayan bir şeffaflık ve açıklıkla hatalarını kabul ettiğini ve bu nedenle saygıyı hak ettiği vurgulayarak "İstifa kararı doğru bir adımdı. Halefi için derhal bir teklif sunacağız." dedi.
2021 yazında o dönem Rheinland-Pfalz Eyalet Çevre Bakanı olan Spiegel, 134 kişinin öldüğü sel felaketinde 4 haftalığına tatile çıktığının ortaya çıkması üzerine kamuoyundan yoğun eleştiri almıştı. Spiegel eleştiriler üzerine özür dilemiş ancak istifa etmemişti.
Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffman da yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'ün Aile Bakanı Anne Spiegel'in görevinden ayrılma kararını büyük saygıyla karşıladığını bildirdi.
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