https://tr.sputniknews.com/20220411/avukat-epozdemir-talep-gelirse-cem-garipoglunun-mezarini-actiracagiz-1055456866.html

Avukat Epözdemir: Talep gelirse Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıracağız

Avukat Epözdemir: Talep gelirse Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıracağız

Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009’da öldürülen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, yıllar sonra katil Garipoğlu’nun mezarının açılması... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T08:42+0300

2022-04-11T08:42+0300

2022-04-11T08:42+0300

türkiye

cem garipoğlu

münevver karabulut

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Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun cezaevinde hayatına son verdiğine dair çıkan haberlerin ardından başlayan tartışma yeniden alevlendi. İddiaya göre Garipoğlu, cezaevinde hayatına son vermedi ve kaçırıldı. Bu iddiaların ardından Karabulut’un babası yıllar sonra verdiği röportajda katil Garipoğlu’nun mezarının yeniden açılması gerektiğini söyledi. Babanın açıklamasının ardından aile avukatı Rezan Epözdemir de açıklama yaptı.Sabah’a konuşan avukat Epözdemir, "Süreyya Karabulut'un ölenin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair kafasında ciddi soru işaretlerinin olduğu, bu konuda vicdanen rahatsız olduğu ve bayramdan sonra mezarın açılmasını isteği ile ilgili kendisini aradım, bu yönde bir talepleri olduğunda derhal gerekli hukuki süreci başlatabileceğimizi ifade ettim. Kendisi de telefonda biraz duygulandı ve bayramdan sonra bu konuyla ilgili dönüş yapacağını ifade etti" dedi. Avukat Epözdemir, “Şayet müvekkillerden bu yönde bir talep gelirse, avukat olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 87. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca, mezarın açılarak fethi kabir işleminin yapılması, doku ve DNA örnekleri üzerinden yeniden incelemelerin yapılması yönündeki talebimizi Başsavcılığa sunacağız. Bu konudaki hukuki girişimleri derhal yapacağız. Müvekkillerden bayram sonrasında bu yönde bir talep gelirse, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için tarafımızca derhal gerekli hukuki yollara başvurulacaktır” diye konuştu. Münevver Karabulut’un ölümü, cinayetin işleniş şekli, kullanılan vasıtalar gözetildiğinde insanın insan olma vasfına aykırı şekilde canice işlenmiş bir cinayet olduğunu belirten Epözdemir şöyle dedi:“Olay yeri, Adlı tıp, kolluk ve mahkemede yaşanan ihmal ve soruşturmayı etkilemeye matuf girişimler nedeniyle, tarafımızca ikame edilen hukuki süreçler doğrultusunda, toplamda 11 dava açılmış ve bu süreçte bu cinayeti gizlemeye, delilleri yok etmeye ve yargıyı etkilemeye çalışan bütün adli tip, emniyet ve yargı mensupları ile diğer kişiler hak ettikleri cezaları almıştır. Bütün engelleme çabalarına ve tehditlere rağmen, mağdur aile vekili olarak başvurduğumuz tüm hukuki süreçler mahkûmiyet ile sonuçlanmış, emsal mahiyette kararlar verilmiştir.”'Tehdit edildim'“Bu hunharca ve vahşice işlenmiş cinayet, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri açısından farkındalık oluşması ve fikri takip sürecinin işletilmesi noktasında bir ilk olmuş ve son derece önemli bir yer edinmiştir” diyen Epözdemir şunları söyledi:“Özellikle, olay yeri inceleme, olay yerindeki tutanaklara geçmeyen ve kayda alınmayan yüksek miktardaki paranın akıbeti, adli tıpta yaşanan skandal, cinayetin en önemli delili olan kamera kayıtlarının yok edilmesi, mahkemede yaşanan reddi hâkim süreci, savcılık şikâyetine konu ettiğimiz avukat olarak aldığımız tehdit ve menfaat teklifleri ile mücadele etmek zorunda kaldığımız bütün bu zorluklar ve yargılamayı etkileme çabaları nedeniyle Türkiye’de bütün ceza muhakemesi kurumlarının iflas ettiği ve sistemin sorgulandığı bir süreç yaşanmıştır.”Anne de mezar açılsın istediGaripoğlu ailesinin fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması üzerine, anne Nagihan Karabulut ile görüştüklerini belirten Epözdemir “Kendisi mezarın açılması gibi bir düşüncesinin olduğunu ifade etti. Benden hukuki süreç ile ilgili bilgi aldı. Bu konuda kendilerinden bir talep geldiği anda gerekli hukuki işlemleri yapabileceğimizi ve başvuruları yapabileceğimizi ifade ettim. Sonrasında, kendisi bu talep nedeniyle kamuoyunda yanlış bir algı uyanmasını istemediğini, insanların yıllar sonra bu konu uzerinden gündeme geliyormuş gibi düşünmesini istemediğini, bunun kendisini ve ailesini üzeceğini ve incitebileceğini, yeniden böyle bir süreç yaşamak istemediğini ifade ederek, şimdilik mezarın açılmasını istemediğini ifade etti” dedi.

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cem garipoğlu, münevver karabulut