https://tr.sputniknews.com/20220411/bakan-kurum-konya-cumhur-ittifakinin-en-guclu-sehirlerinin-basinda-gelmistir-1055480565.html

Bakan Kurum: Konya Cumhur İttifakı'nın en güçlü şehirlerinin başında gelmiştir

Bakan Kurum: Konya Cumhur İttifakı'nın en güçlü şehirlerinin başında gelmiştir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konya, iktidar yolunu aslında büyükelçilerin kapısında arayanlara karşı milli duruşun adresi... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T23:25+0300

2022-04-11T23:25+0300

2022-04-11T23:25+0300

politika

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

konya

cumhur ittifakı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Konyalılar İftar Buluşması"nda yaptığı konuşmaya tüm Konyalıları selamlayarak başladı.Konya'nın tarih boyunca bilimin, sevginin, kardeşliğin ve yiğitliğin merkezi olduğunu söyleyen Kurum, Konyalıların her zaman hakkın, hakikatin, mazlumun ve mağdurun yanında durduğunu, ilmin, bilimin tarafında olduğunu ifade etti.Buna tarihin şahit olduğunu ve 50-60 yıl önce, Türkiye'nin yerli ve milli siyasetine öncülük ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, Konya'nın her dönemde belediyecilikte dünya markası bir şehir olduğunu söyledi.'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devriminde öncülük eden il olduk'Bakan Kurum, "Bugün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin önüne hedef olarak gösterdiği Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devriminde de aslında yine öncülük eden il olduk, şehir olduk, en büyük adımı biz attık. Cumhuriyet tarihinin en katılımlı, şeffaf, gençlerin, kadınların, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm kesimlerinin katıldığı bir İklim Şurası'nı da Konya'da düzenledik" diye konuştu.İklim Şurası'nın düzenlenmesinde emeği geçen tüm Konyalılara teşekkür eden Kurum, Konya'nın başarısının sırrının birlik ve beraberliğinde gizli olduğunu belirterek, "Selçuklu'nun kalbi Konya aslında tam böylesine bir anlayışın şehridir. Biz hep birlikte varız ve yuvalarımızı birlikte inşa ediyor, şehirlerimizi de bu anlamda birlikte değerli hale getiriyoruz" dedi.'Çözümü bulacak adımları atmaya çalışıyoruz'Hep birlikte Konya'nın ve vatandaşların ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarına işaret eden Kurum, "Şuna emin olabilirsiniz ki bizim işimizmiş, onun işiymiş demeden konuya ilişkin çözüm neyse bu çözümü bulacak adımları atmaya çalışıyoruz ve bu anlayıştan da hiçbir zaman geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.Konya'nın Hz. Mevlana'da aşk, Şems'te muhabbet, Sultan Alaaddin'de ihtişam ve Sultan Kılıçarslan'da da kudret olduğunu söyleyen Bakan Kurum, bakanlık olarak bu ufuktan aldıkları ilhamla bir taraftan yeşil alan miktarını artırdıklarını, millet bahçelerini yaptıklarını, belediyelerle birlikte Alaaddin Tepesi etrafından Mevlana Meydanı'na kadar görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.Yeni uydu kentlerle birlikte dar gelirli vatandaşlar için binlerce sosyal konut inşa ettiklerini, diğer belediyelerle birlikte de kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüklerini belirten kurum, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'yı çok önemsediklerini bildirdi.Şehir içindeki köhneleşmiş sanayi alanlarını şehir dışına taşıyarak şehre yeni yeşil alan ve sosyal donatılar kazandıracaklarını anlatan Kurum, "Bu anlamda da ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni Konya'mıza inşa ediyoruz" dedi.İlçeler arasında ayrım yapmadan vatandaşların talepleri doğrultusunda tüm projelere destek vermeye gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, "İstiyoruz ki kalkınmasını yatırımlarımızla, projelerimizle Konya'mızın, tüm ilçelerimizin aralıksız sürdürelim" diye konuştu.Kurum, Konya'nın 100 yıllık planlamasını belediyelerle birlikte gerçekleştirdiklerini ve bu doğrultuda herkesin var gücüyle çalıştığını dile getirdi.Konyalıların bütün zor günlerde devletin, milletin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, konya, cumhur ittifakı