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Bakan Nebati: Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz
Bakan Nebati: Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz" dedi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T14:19+0300
2022-04-11T14:24+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı
zam
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon, hazine ve maliye bakanlığı, zam

Bakan Nebati: Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz

14:19 11.04.2022 (güncellendi: 14:24 11.04.2022)
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
Türkiye kalkınacak ve 21. yüzyılda hak ettiği seviyeyi yakalayacak diye bir iddiamız var. Bizim hedefimiz, tarımda ve enerjide dışarıya bağımlı olmayan bir ülke konuma gelmek. Bizim iddiamız Türkiye'yi en büyük 10 ekonominin içine sokmaktır. Sizi dinlemeye ama bu iddiamızın da sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ifade etmeye geldik. İddia sahibi olmak özgüven gerektirir. Özgüveniniz ve iddianız varsa, yerli aracını, yerli uçağınızı ve İHA'larınızı yaparsınız.
Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil, son 20 yılda bu ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren net rakamlarla ortaya koyduk. 20 yıl öncesinin Türkiye'si değiliz, 21. yüzyıla damgasını vuran bir Türkiye'yiz.
Biz başarıların altına imza attıkça, bizi karalamaya çalışıyorlar, olsun biz çalışmaya devam edeceğiz. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarının , vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.
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