https://tr.sputniknews.com/20220411/bakan-ozerden-katardaki-turk-okuluna-ziyaret-okulumuzu-mevcudun-3-katina-cikaracagiz-1055479223.html

Bakan Özer'den Katar’daki Türk Okulu'na ziyaret: 'Okulumuzu mevcudun 3 katına çıkaracağız'

Bakan Özer'den Katar’daki Türk Okulu'na ziyaret: 'Okulumuzu mevcudun 3 katına çıkaracağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'da görevli öğretmen ve Türk vatandaşlarla iftar yaptı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer Türk Okulu'na yaptığı... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T22:25+0300

2022-04-11T22:25+0300

2022-04-11T22:25+0300

mahmut özer

katar

türkiye

okul

doha

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi ziyaret çerçevesinde Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına devam ediyor. Bakan Özer, eşi Nebahat Özer ve beraberindeki heyetle Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.İftarda Katar'da görevli öğretmen ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özer, dost ve kardeş ülke Katar'ı ziyaret etmekten ve iftarda bir arada bulunmaktan son derece memnuniyet duyduğunu belirterek vatandaşların ramazanını kutladı. Katar’daki Türk vatandaşlarının Türkiye'nin temsilcisi olduğuna işaret eden Bakan Özer, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, tarihsel ve kültürel mirasının karşılıklı olarak paylaşılması, kültürler arası etkileşimin artması için yaptıkları katkılar dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.Bakan Özer, eğitim alanındaki iş birliklerinin artırılması için Katar'da önemli temaslarda bulunduklarını ifade ederek, Türkiye'nin son 20 yılda çok hızlı bir dönüşüm yaşadığını, eğitimden sanayiye ve kültüre kadar birçok alanda önemli adımların atıldığını kaydetti. Türkiye'nin dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Özer, "Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin çok daha güçlü hale gelmesi için sizler de burada çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum" dedi. Türk Okulunu ziyaret ettiğini ve oradaki öğretmenlerle bir araya geldiğini anımsatan Özer şunları söyledi:

katar

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mahmut özer, katar, okul, doha