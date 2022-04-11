https://tr.sputniknews.com/20220411/bakan-soylu-genclerle-bulustu-sizler-her-biriniz-kendi-alaninizda-tayyip-erdogan-olacaksiniz-1055480109.html

Bakan Soylu, gençlerle buluştu: 'Sizler, her biriniz kendi alanınızda Tayyip Erdoğan olacaksınız'

Bakan Soylu, gençlerle buluştu: 'Sizler, her biriniz kendi alanınızda Tayyip Erdoğan olacaksınız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gençlerle iftarda bir araya geldi. Bakan Soylu, "Sizler, her biriniz kendi alanınızda Recep Tayyip Erdoğan... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T22:51+0300

2022-04-11T22:51+0300

2022-04-11T22:52+0300

politika

süleyman soylu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054665892_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3632c740b39c8d4a2525694ce401c0fb.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da gençlerle iftar programında buluştu. 15 Temmuz hatırlatması yapan Soylu, "Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.Bakan Soylu, "Sizler, her biriniz kendi alanınızda Recep Tayyip Erdoğan olacaksınız. Dünyanın önünde eğilmeyen, bükülmeyen ve ben Müslümanım ben Türk'üm diyerek bütün dünyaya diz çöktüren bir anlayışın sahipleri olacaksınız" dedi.15 Temmuz gecesi gençlerin darbecilere karşı direndiğini vurgulayan Soylu, "15 Temmuz akşamı herkes tereddüt ederken bu ülkenin gençleri tanklara karşı çıplak elleriyle karşı durdular. Onun için size güveniyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz" aıklamasını yaptı.Soylu şöyle devam etti:"Siz Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getireceksiniz. Buna olan inancımız tamdır. Sizin heyecanınıza ve enerjinize Türkiye'ye oyun kuranlar dayanamayacaklar. Siz onları yerle bir edeceksiniz ve büyük Türkiye'nin imzasını atacaksınız."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu