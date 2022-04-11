https://tr.sputniknews.com/20220411/bakan-soylu-genclerle-bulustu-sizler-her-biriniz-kendi-alaninizda-tayyip-erdogan-olacaksiniz-1055480109.html
Bakan Soylu, gençlerle buluştu: 'Sizler, her biriniz kendi alanınızda Tayyip Erdoğan olacaksınız'
Bakan Soylu, gençlerle buluştu: 'Sizler, her biriniz kendi alanınızda Tayyip Erdoğan olacaksınız'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gençlerle iftarda bir araya geldi. Bakan Soylu, "Sizler, her biriniz kendi alanınızda Recep Tayyip Erdoğan... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T22:51+0300
2022-04-11T22:51+0300
2022-04-11T22:52+0300
politika
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da gençlerle iftar programında buluştu. 15 Temmuz hatırlatması yapan Soylu, "Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.Bakan Soylu, "Sizler, her biriniz kendi alanınızda Recep Tayyip Erdoğan olacaksınız. Dünyanın önünde eğilmeyen, bükülmeyen ve ben Müslümanım ben Türk'üm diyerek bütün dünyaya diz çöktüren bir anlayışın sahipleri olacaksınız" dedi.15 Temmuz gecesi gençlerin darbecilere karşı direndiğini vurgulayan Soylu, "15 Temmuz akşamı herkes tereddüt ederken bu ülkenin gençleri tanklara karşı çıplak elleriyle karşı durdular. Onun için size güveniyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz" aıklamasını yaptı.Soylu şöyle devam etti:"Siz Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getireceksiniz. Buna olan inancımız tamdır. Sizin heyecanınıza ve enerjinize Türkiye'ye oyun kuranlar dayanamayacaklar. Siz onları yerle bir edeceksiniz ve büyük Türkiye'nin imzasını atacaksınız."
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süleyman soylu
Bakan Soylu, gençlerle buluştu: 'Sizler, her biriniz kendi alanınızda Tayyip Erdoğan olacaksınız'
22:51 11.04.2022 (güncellendi: 22:52 11.04.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gençlerle iftarda bir araya geldi. Bakan Soylu, "Sizler, her biriniz kendi alanınızda Recep Tayyip Erdoğan olacaksınız. Dünyanın önünde eğilmeyen, bükülmeyen ve ben Müslümanım ben Türk'üm diyerek bütün dünyaya diz çöktüren bir anlayışın sahipleri olacaksınız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da gençlerle iftar programında buluştu. 15 Temmuz hatırlatması yapan Soylu, "Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.
Bakan Soylu, "Sizler, her biriniz kendi alanınızda Recep Tayyip Erdoğan olacaksınız. Dünyanın önünde eğilmeyen, bükülmeyen ve ben Müslümanım ben Türk'üm diyerek bütün dünyaya diz çöktüren bir anlayışın sahipleri olacaksınız" dedi.
15 Temmuz gecesi gençlerin darbecilere karşı direndiğini vurgulayan Soylu, "15 Temmuz akşamı herkes tereddüt ederken bu ülkenin gençleri tanklara karşı çıplak elleriyle karşı durdular. Onun için size güveniyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz" aıklamasını yaptı.
"Siz Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getireceksiniz. Buna olan inancımız tamdır. Sizin heyecanınıza ve enerjinize Türkiye'ye oyun kuranlar dayanamayacaklar. Siz onları yerle bir edeceksiniz ve büyük Türkiye'nin imzasını atacaksınız."