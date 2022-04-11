https://tr.sputniknews.com/20220411/bakan-soyludan-kilicdarogluna-sgk-baskanliginda-turkiyeye-yaptigi-ihanetlerin-bedelini-odesin-1055473411.html

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: SGK Başkanlığı'nda Türkiye’ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: SGK Başkanlığı'nda Türkiye’ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye’ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin”... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T17:52+0300

2022-04-11T17:52+0300

2022-04-11T17:53+0300

politika

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığının 9’uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle Göç İdaresi Başkanlığından bir heyeti makamında ağırladı. Ağırlama esnasında konuşan Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı hakkında yaptığı paylaşımda “Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde” ifadelerine cevap verdi.Kılıçdaroğlu’nun SGK’da görev yaptığı zamanların hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Soylu, “O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye’ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin” ifadelerini kullandı.

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süleyman soylu