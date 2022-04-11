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https://tr.sputniknews.com/20220411/belarus-polonyali-askerler-percatka-sinir-kapisina-atese-acti-1055476970.html
Belarus: Polonyalı askerler Perçatka sınır kapısına ateşe açtı
Belarus: Polonyalı askerler Perçatka sınır kapısına ateşe açtı
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Polonyalı askerlerin Belarus’un Pesçatka sınır kapısına ateş açtığını belirtti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T20:00+0300
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dünya
belarus
polonya
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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin açıklamasında, “Geçen gece, Polonyalı askerler, Belarus’un Pesçatka sınır kapısına ateş açtı. Ayrıca Belaruslu sınır muhafızlarını flaş ışığı ile kör etmeye çalıştılar. Komşu tarafın yasadışı eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi” ifadesine yer verildi.Açılan ateş sonucu, sınır kapısındaki yapıların duvarında hasarın meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Olayla ilgili Polonya tarafına bilgi verildi” dendi.
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belarus, polonya, pesçatka

Belarus: Polonyalı askerler Perçatka sınır kapısına ateşe açtı

20:00 11.04.2022
© Sputnik / Victor Tolochko / Fotoğraf bankasına girBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Victor Tolochko
/
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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Polonyalı askerlerin Belarus’un Pesçatka sınır kapısına ateş açtığını belirtti.
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin açıklamasında, “Geçen gece, Polonyalı askerler, Belarus’un Pesçatka sınır kapısına ateş açtı. Ayrıca Belaruslu sınır muhafızlarını flaş ışığı ile kör etmeye çalıştılar. Komşu tarafın yasadışı eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi” ifadesine yer verildi.
Açılan ateş sonucu, sınır kapısındaki yapıların duvarında hasarın meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Olayla ilgili Polonya tarafına bilgi verildi” dendi.
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