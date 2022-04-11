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Belarus: Polonyalı askerler Perçatka sınır kapısına ateşe açtı
Belarus: Polonyalı askerler Perçatka sınır kapısına ateşe açtı
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Polonyalı askerlerin Belarus’un Pesçatka sınır kapısına ateş açtığını belirtti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T20:00+0300
2022-04-11T20:00+0300
2022-04-11T19:58+0300
dünya
belarus
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pesçatka
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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin açıklamasında, “Geçen gece, Polonyalı askerler, Belarus’un Pesçatka sınır kapısına ateş açtı. Ayrıca Belaruslu sınır muhafızlarını flaş ışığı ile kör etmeye çalıştılar. Komşu tarafın yasadışı eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi” ifadesine yer verildi.Açılan ateş sonucu, sınır kapısındaki yapıların duvarında hasarın meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Olayla ilgili Polonya tarafına bilgi verildi” dendi.
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belarus, polonya, pesçatka
Belarus: Polonyalı askerler Perçatka sınır kapısına ateşe açtı
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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, Polonyalı askerlerin Belarus’un Pesçatka sınır kapısına ateş açtığını belirtti.
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin açıklamasında, “Geçen gece, Polonyalı askerler, Belarus’un Pesçatka sınır kapısına ateş açtı. Ayrıca Belaruslu sınır muhafızlarını flaş ışığı ile kör etmeye çalıştılar. Komşu tarafın yasadışı eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi” ifadesine yer verildi.
Açılan ateş sonucu, sınır kapısındaki yapıların duvarında hasarın meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Olayla ilgili Polonya tarafına bilgi verildi” dendi.