Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220411/birbirine-saldiran-kopeklerin-sahipleri-arasinda-kavga-3-yarali-1055453894.html
Birbirine saldıran köpeklerin sahipleri arasında kavga: 3 yaralı
Birbirine saldıran köpeklerin sahipleri arasında kavga: 3 yaralı
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde köpeklerin dalaşması nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T00:53+0300
2022-04-11T00:53+0300
türkiye
aksaray
köpek
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054754178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc00f53474af8d21f00f113ae9d92baa.jpg
İlçeye bağlı Bekarlar köyünde çobanlık yapan Kenan Güney (25) ile ablası İsmi Gül Şen arasında, köpeklerin dalaşması nedeniyle tartışma çıktı. Kenan Güney'in eşi Esma Nur Güney'in (21) de dahil olduğu tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.Kavgada Şen, Esma Nur Güney'i bıçakla yaraladı. Kenan ve Şen de darp sonucu yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Esma Nur Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
türkiye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054754178_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_57338107a2e31ff15190dbca3764f7f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aksaray, köpek, kavga

Birbirine saldıran köpeklerin sahipleri arasında kavga: 3 yaralı

00:53 11.04.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya, ambulans
Malatya, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ
Abone olTelegram
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde köpeklerin dalaşması nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bekarlar köyünde çobanlık yapan Kenan Güney (25) ile ablası İsmi Gül Şen arasında, köpeklerin dalaşması nedeniyle tartışma çıktı. Kenan Güney'in eşi Esma Nur Güney'in (21) de dahil olduğu tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Kavgada Şen, Esma Nur Güney'i bıçakla yaraladı. Kenan ve Şen de darp sonucu yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Esma Nur Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала