https://tr.sputniknews.com/20220411/birbirine-saldiran-kopeklerin-sahipleri-arasinda-kavga-3-yarali-1055453894.html

Birbirine saldıran köpeklerin sahipleri arasında kavga: 3 yaralı

Birbirine saldıran köpeklerin sahipleri arasında kavga: 3 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde köpeklerin dalaşması nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

aksaray

köpek

kavga

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İlçeye bağlı Bekarlar köyünde çobanlık yapan Kenan Güney (25) ile ablası İsmi Gül Şen arasında, köpeklerin dalaşması nedeniyle tartışma çıktı. Kenan Güney'in eşi Esma Nur Güney'in (21) de dahil olduğu tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.Kavgada Şen, Esma Nur Güney'i bıçakla yaraladı. Kenan ve Şen de darp sonucu yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Esma Nur Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

türkiye

aksaray

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aksaray, köpek, kavga