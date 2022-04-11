https://tr.sputniknews.com/20220411/bitliste-kacak-gocmenleri-tasiyan--minibus-takla-atti-4-olu-25-yarali-1055457779.html

Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T09:37+0300

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Bitlis'te Uğur Tanşuli yönetimindeki minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.Kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

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türkiye, bitlis, göçmen