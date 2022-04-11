https://tr.sputniknews.com/20220411/bolu-daginda-kar-yagisi-gorus-mesafesi-5-metreye-kadar-dustu--1055479757.html

Bolu Dağı'nda kar yağışı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda kar yağışı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bolu’da, yüksek kesimlerde gün boyunca etkili olan sağanak yağ yerini kar yağışına bıraktı. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler ilerlemekte güçlük... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T22:39+0300

2022-04-11T22:39+0300

2022-04-11T22:39+0300

türkiye

bolu

bolu dağı

kar

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Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

türkiye

bolu

bolu dağı

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bolu, bolu dağı, kar