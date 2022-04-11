https://tr.sputniknews.com/20220411/bolu-daginda-kar-yagisi-gorus-mesafesi-5-metreye-kadar-dustu--1055479757.html
Bolu Dağı'nda kar yağışı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Bolu Dağı'nda kar yağışı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Bolu’da, yüksek kesimlerde gün boyunca etkili olan sağanak yağ yerini kar yağışına bıraktı. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler ilerlemekte güçlük... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T22:39+0300
2022-04-11T22:39+0300
2022-04-11T22:39+0300
türkiye
bolu
bolu dağı
kar
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Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
türkiye
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bolu, bolu dağı, kar
Bolu Dağı'nda kar yağışı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
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Bolu’da, yüksek kesimlerde gün boyunca etkili olan sağanak yağ yerini kar yağışına bıraktı. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.