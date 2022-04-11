https://tr.sputniknews.com/20220411/borsa-gunu-rekorlarla-tamamladi-1055474996.html

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.33 kazançla 2.449,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T19:00+0300

2022-04-11T19:00+0300

2022-04-11T19:00+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55.72 puan artarken, toplam işlem hacmi 63.6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 5.93 ve holding endeksi yüzde 3.45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,12 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2.01 ile elektrik oldu.BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.450,16 puana, kapanış rekorunu da 2.449.11 puana taşıdı.Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi.Yarın yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Almanya'da enflasyon ve Zew endekslerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.450 puanın direnç, 2.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağını öngörüyor.

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