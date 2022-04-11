https://tr.sputniknews.com/20220411/bozdagdan-cemal-kasikci-aciklamasi-yargilamanin-suudi-arabistana-nakledilmesi-yasaya-uygun-1055481130.html

Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi yasaya uygun

Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi yasaya uygun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kaşıkçı cinayerti tasvif edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T23:35+0300

2022-04-11T23:35+0300

2022-04-11T23:36+0300

politika

bekir bozdağ

cemal kaşıkçı

a haber

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'de konuştu.Süresiz nafaka ile ilgili konuşan Bozdağ, "Bakanlığımız bu sorunu görüyor, çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin. 3 bin 500 civarında mağdur aile var. Ortada bir haksızlık var en kısa sürede giderilecek," dedi."Türkiye'de sosyal medya mahkemelerinin olduğunu görüyorum," diyen Bozdağ, "Hakimler görevlerinde bağımsız-tarafsızdır. Kararlarını verirken anayasaya kanuna ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle karar verirler. Sosyal medya böyle yazıyor, falancı gazeteci böyle yazıyor filan yorumcu böyle diyor. Eğer hakim ona bakarsa dosyayı unutur, bu sefer anayasadan uzaklaşan bir vicdanla bambaşka bir karar ortaya çıkar. Hakimin vicdanı anayasaya bağlıysa rahattır. Kamuoyunun tatmin etme duygusuna bağlıysa o vicdan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Ne hakkı ne de hakikati tespit edip hakikati sahibine teslim edemez," ifadelerini kullandı.Bozdağ devamında şunları söyledi:"Devletin içinde FETÖ'nün oyun kurucu aktör olma vasfı yok. Saklanan kriptolar olabilir ama etkileri yok. Şu anda hiçbir şekilde devlette etkin olma şansları yok. Biz onları tespit ettiğimizde hukuk çerçevesinde gereğini yapmada tereddüt etmeyiz. Çünkü devlette görev yapanların anayasasına sadakat yükümlülüğü vardır. Eğer devletinize sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıyorsanız devletin sizinle çalışmama hakkı vardır.KAŞIKÇI DAVASIKaşıkçı cinayerti tasvif edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur. Davanın naklinden sonra ismi geçen diğer sanıkları da yargılayacaklar. Yargılama Suudi Arabistan mahkemelerinde yapılacaktır. Burada Türkiye'nin yargı yetkisini devretmesi söz konusu değildir. "

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bekir bozdağ, cemal kaşıkçı, a haber