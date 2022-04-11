https://tr.sputniknews.com/20220411/brooklyn-beckham-sevgisini-gostermek-icin-pazar-gunu-evlendigi-esi-nicola-peltzin-soyadini-alacak-1055454179.html

Brooklyn Beckham sevgisini göstermek için pazar günü evlendiği eşi Nicola Peltz’in soyadını alacak

Brooklyn Beckham sevgisini göstermek için pazar günü evlendiği eşi Nicola Peltz’in soyadını alacak

İngiliz eski futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, Peltz'in milyarder babasının ABD'deki... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T01:55+0300

2022-04-11T01:55+0300

2022-04-11T01:57+0300

brooklyn beckham

yaşam

soyadı

düğün

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Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, görkemli bir düğünle evlendi.Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler katıldı. Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giydi.NTV'nin haberine göre damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik etti.Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı. Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı.İngiliz medyasının iddiasına göre Brooklyn Beckham, evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak. Yani törenden sonra artık Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtildi.

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brooklyn beckham, soyadı, düğün