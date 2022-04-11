https://tr.sputniknews.com/20220411/brooklyn-beckham-sevgisini-gostermek-icin-pazar-gunu-evlendigi-esi-nicola-peltzin-soyadini-alacak-1055454179.html
Brooklyn Beckham sevgisini göstermek için pazar günü evlendiği eşi Nicola Peltz’in soyadını alacak
Brooklyn Beckham sevgisini göstermek için pazar günü evlendiği eşi Nicola Peltz’in soyadını alacak
İngiliz eski futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, Peltz'in milyarder babasının ABD'deki... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T01:55+0300
2022-04-11T01:55+0300
2022-04-11T01:57+0300
brooklyn beckham
yaşam
soyadı
düğün
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Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, görkemli bir düğünle evlendi.Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler katıldı. Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giydi.NTV'nin haberine göre damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik etti.Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı. Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı.İngiliz medyasının iddiasına göre Brooklyn Beckham, evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak. Yani törenden sonra artık Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtildi.
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brooklyn beckham, soyadı, düğün
Brooklyn Beckham sevgisini göstermek için pazar günü evlendiği eşi Nicola Peltz’in soyadını alacak
01:55 11.04.2022 (güncellendi: 01:57 11.04.2022) Abone ol
İngiliz eski futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, Peltz'in milyarder babasının ABD'deki malikanesinde 3,5 milyon dolara mal olan bir düğünle evlendi. İngiliz medyası Beckham'ın düğünden sonra eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını alacağını iddia etti.
Eski futbolcu David Beckham
ve moda tasarımcısı Victoria Beckham
'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham
ile 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, görkemli bir düğünle evlendi.
Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler katıldı. Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giydi.
NTV'nin haberine göre damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik etti.
Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı. Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı.
İngiliz medyasının iddiasına göre Brooklyn Beckham, evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak. Yani törenden sonra artık Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtildi.