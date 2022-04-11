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https://tr.sputniknews.com/20220411/buchenwald-muzesinde-belarus-bayraginin-degistirilmesi-nedeniyle-minskte-sorusturma-baslatildi-1055475251.html
Buchenwald Müzesi’nde Belarus bayrağının değiştirilmesi nedeniyle Minsk’te soruşturma başlatıldı
Buchenwald Müzesi’nde Belarus bayrağının değiştirilmesi nedeniyle Minsk’te soruşturma başlatıldı
Belarus Başsavcılığı, Almanya’daki Buchenwald Toplama Kampı Müzesi’nde Belarus devlet bayrağının, Belaruslu muhaliflerin kullandığı bayrakla değiştirilmesi... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T19:10+0300
2022-04-11T19:12+0300
dünya
müze
buchenwald müzesi
belarus
almanya
bayrak
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Açıklamada, “Belarus Cumhuriyeti Başsavcılığı, etnik nefreti kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı” ifadesi kullanıldı.Buchenwald Toplama Kampı Müzesi’nde, 10 Nisan 2022 tarihinde, kimliği belirsiz kişinin, herkesin gözü önünde Belarus bayrağını indirerek yerine beyaz kırmızı beyazlı bayrağı göndere çekti.
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müze, buchenwald müzesi, belarus, almanya, bayrak

Buchenwald Müzesi’nde Belarus bayrağının değiştirilmesi nedeniyle Minsk’te soruşturma başlatıldı

19:10 11.04.2022 (güncellendi: 19:12 11.04.2022)
© SputnikBelarus bayrağı
Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
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Belarus Başsavcılığı, Almanya’daki Buchenwald Toplama Kampı Müzesi’nde Belarus devlet bayrağının, Belaruslu muhaliflerin kullandığı bayrakla değiştirilmesi nedeniyle soruşturma başlattıklarını belirtti.
Açıklamada, “Belarus Cumhuriyeti Başsavcılığı, etnik nefreti kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı” ifadesi kullanıldı.
Buchenwald Toplama Kampı Müzesi’nde, 10 Nisan 2022 tarihinde, kimliği belirsiz kişinin, herkesin gözü önünde Belarus bayrağını indirerek yerine beyaz kırmızı beyazlı bayrağı göndere çekti.
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