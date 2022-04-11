CANLI | Putin, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüşecek

Rusya: Yaptırımlar, küresel gıda güvenliğini vuruyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların dünyanın gıda güvenliğini vurduğunu belirtti.

Verşinin, Rus Zvezda televizyonuna açıklamasında, “Dünya Gıda Programı hiçbir yere kaybolmadı, aksine daha fazla şiddetleniyor. Bunun başlıca sebebi yaptırımlar. Biz öyle düşünüyoruz, öyle değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, Rusya’nın iklim ve gıda güvenliği konularında çizgisini sürdüreceğini söyledi.