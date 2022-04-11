CANLI | Putin, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bugün Kremlin'de görüşme gerçekleştirecek. Nehammer, Rusya'nın Ukrayna'ya özel operasyonunun başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bugün Kremlin'de Ukrayna ile ilgili görüşeceğini doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonuna ilişkin yeni bilgiler aktardığı açıklamasında dün gece Dnipro bölgesinde Zvonetskoye yerleşiminin yakınında bulunan aşırı milliyetçi Dnepr Taburu’na ait karargah ve üssün deniz tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Öte yandan, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna komuta kademesinin Toçka U taktik füzesi kullanarak yaptığı saldırı girişiminin önlendiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların dünyanın gıda güvenliğini vurduğunu belirtti.
Verşinin, Rus Zvezda televizyonuna açıklamasında, “Dünya Gıda Programı hiçbir yere kaybolmadı, aksine daha fazla şiddetleniyor. Bunun başlıca sebebi yaptırımlar. Biz öyle düşünüyoruz, öyle değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, Rusya’nın iklim ve gıda güvenliği konularında çizgisini sürdüreceğini söyledi.