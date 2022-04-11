CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol limanı Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolüne geçti

Varşova Belediyesi, Rusya'nın Polonya Büyükelçiliği konutuna el koydu

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, kentteki 100 Sobieski Caddesi'nde yer alan Rus büyükelçiliği konutuna el konulduğunu ve Ukrayna'ya devredileceğini duyurdu.

Trzaskowski, yaptığı açıklamada, "Binanın mülkiyetini devraldık ve Ukraynalı dostlarımıza teslim etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Andrey Deşçitsiya ise, açıklamasında "Bugün bu binaya tırmanmayı ve Ukrayna bayrağı dikmeyi planlıyordum. Fakat Belediye Başkanı ile anlaşarak yasalar doğrultusunda gerekeni yapmaya hazırız" dedi.

Ukraynalı büyükelçi, konutu uzun vadeli olarak kiralamak üzere Polonya Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını da sözlerine ekledi.