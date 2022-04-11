CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol limanı Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolüne geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan yaptırımları sürüyor.
Financial Times gazetesi doların, ABD’nin diğer ülkelere karşı kullandığı bir silah haline gelmesinin bu para birimini zayıflatabileceğini ve uluslararası mali sistemi bölebileceğini yazdı.
Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta şirketi, Ukraynalı kullanıcıların Rus askerlerine yönelik şiddet çağrıları yapmasına izin veren istisnaların geçerliliğini 30 Nisan’a kadar uzattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Moskova bölgesinde bulunan Novo-Ogareva’daki rezidansta görüşme düzenledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: