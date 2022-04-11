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CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol limanı Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolüne geçti
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/canli--rusyanin-ukraynayla-sinirdaki-voronej-bolgesinde-teror-alarmi-1055471437.html
CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol limanı Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolüne geçti
CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol limanı Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolüne geçti
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sürerken, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol limanının DHC güçlerinin... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T17:04+0300
2022-04-11T17:10+0300
rusya
ukrayna
askeri harekat
yaptırım
ukrayna krizi
vladimir putin
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol limanı Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolüne geçti

17:04 11.04.2022 (güncellendi: 17:10 11.04.2022)
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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sürerken, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol limanının DHC güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan yaptırımları sürüyor.
Financial Times gazetesi doların, ABD’nin diğer ülkelere karşı kullandığı bir silah haline gelmesinin bu para birimini zayıflatabileceğini ve uluslararası mali sistemi bölebileceğini yazdı.
Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta şirketi, Ukraynalı kullanıcıların Rus askerlerine yönelik şiddet çağrıları yapmasına izin veren istisnaların geçerliliğini 30 Nisan’a kadar uzattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Moskova bölgesinde bulunan Novo-Ogareva’daki rezidansta görüşme düzenledi.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Donetsk: Mariupol limanının yüzde 80’i kurtarıldı
06:16
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
17:17 11.04.2022
Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer arasındaki görüşme sona erdi
Avusturyalı Kronen gazetesi, Putin ile Nehammer’in görüşmesinin sona erdiğini bildirdi. Gazeteye göre, görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. İçerik konusunda ise henüz bir bilgi yok.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
Ukrayna krizi
Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşmesi başladı
16:17
17:09 11.04.2022
Donetsk lideri Puşilin: Mariupol limanı Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolüne geçti
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol limanının DHC güçlerinin kontrolüne geçtiğini söyledi. Pervıy Kanal’da konuşan Puşilin, “Mariupol limanı şu anda kontrolümüz altında” ifadelerini kullandı.
17:04 11.04.2022
Varşova Belediyesi, Rusya'nın Polonya Büyükelçiliği konutuna el koydu
Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, kentteki 100 Sobieski Caddesi'nde yer alan Rus büyükelçiliği konutuna el konulduğunu ve Ukrayna'ya devredileceğini duyurdu.
Trzaskowski, yaptığı açıklamada, "Binanın mülkiyetini devraldık ve Ukraynalı dostlarımıza teslim etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Andrey Deşçitsiya ise, açıklamasında "Bugün bu binaya tırmanmayı ve Ukrayna bayrağı dikmeyi planlıyordum. Fakat Belediye Başkanı ile anlaşarak yasalar doğrultusunda gerekeni yapmaya hazırız" dedi.
Ukraynalı büyükelçi, konutu uzun vadeli olarak kiralamak üzere Polonya Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını da sözlerine ekledi.
16:58 11.04.2022
Donetsk'ten 41'i çocuk, 185 kişi tahliye edildi
Bugün saat 08.00 ile 16.00 arasında Mariupol’den Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Bezımennoye yerleşmine 41’i çocuk 185 kişi daha tahliye edildi.
Gün içinde en az 415 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.
16:54 11.04.2022
Rusya’nın Ukrayna’yla sınırdaki Voronej Bölgesi’nde terör alarmı
Rusya’nın Voronej Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Gusev, Ukrayna’yla sınırdaki Kentemirovka ve Rossoş ilçesinde, terör alarmını ‘sarı’ seviyesine yükseltti.
Kararın 15 gün süreyle uygulanacağını belirten Gusev, “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin provokasyonları olabilir” dedi.
Gusev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu tedbir tamamen önleme amaçlı. Voronej Bölgesi’ndeki durum tamamen sakin ve tamamen yönetim ve güvenlik güçlerinin kontrolü altında” ifadelerini kullandı.
Rusya’da terör alarmı ‘mavi’, ‘sarı’ ve ‘kırmızı’ olmak üzere 3 seviyeden oluşuyor. Daha önce Kursk Bölgesi’nde terör alarmı ‘sarı’ olarak ilan edilmişti.
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